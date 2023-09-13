Общество 13.09.2023 в 10:05
В Бурятии сотрудница АЗС взыскала компенсацию с разбойника
В ходе ограбления злоумышленник избил женщину
Текст: Константин Воронов
В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы, пострадавшей во время ограбления автозаправки.
Как сообщили в УФССП Бурятии, злоумышленник вместе со своим подельником совершил разбойное нападение на одну из районных АЗС. Во время ограбления пострадала кассир, которая пыталась предотвратить хищение денег.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда за нанесенные телесные повреждения. Для принудительного взыскания исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов.
«Компенсация морального вреда была взыскана с заработной платы должника, которую он получал в исправительном учреждении, а также с его банковских счетов», - сообщили в УФССП РБ.
Фото: МВД Бурятии
Как сообщили в УФССП Бурятии, злоумышленник вместе со своим подельником совершил разбойное нападение на одну из районных АЗС. Во время ограбления пострадала кассир, которая пыталась предотвратить хищение денег.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда за нанесенные телесные повреждения. Для принудительного взыскания исполнительный лист был направлен в Службу судебных приставов.
«Компенсация морального вреда была взыскана с заработной платы должника, которую он получал в исправительном учреждении, а также с его банковских счетов», - сообщили в УФССП РБ.
Фото: МВД Бурятии
Тегикомпенсация