Пансионат для пожилых людей

В целях обеспечения «доступной среды» для лиц с ограничениями способностями к самостоятельному передвижению в каждой комнате и в местах общего пользования установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, указатели, в том числе с использованием шрифта Брайля.









Он построен в рамках национального проекта «Демография». Пансионат рассчитан на 150 мест и оснащен современным оборудованием, мебелью и всем необходимым.В нем предусмотрены: современный актовый зал, спортзал с тренажерами, парикмахерская, читальный зал, помещение для религиозных обрядов, компьютерный класс и т.д.Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии