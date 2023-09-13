В Бурятии истязатель 12-летнего сына получил реальный срок

Три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание вынес в Бурятии суд 42-летнему сельчанину. Он признан виновным в «истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной зависимости от виновного» и в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в частном доме в одном из сел Иволгинского района Бурятии. После расторжения брака его трое несовершеннолетних детей остались проживать с матерью. Причем, ранее, на протяжении прошлых лет семейной жизни, отец жестоко обращался со своим старшим 12-летним сыном. Нередко мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил ребенку побои, оскорблял нецензурной бранью, хватал за волосы, брал за ногу и скидывал с дивана и истязал другими способами. Таким образом, создавая своим поведением угрозу жизни и здоровью ребенка.Однако в последний раз, когда мужчина нанес побои сыну и бывшей супруге, женщина не выдержала и обратилась в полицию. После этого происшествия удалось выявить факты насилия в семье и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. К остальным детям мужчина насилие не применял.Фото: pixabay.com