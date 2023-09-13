Общество 13.09.2023 в 17:53
В «Водоканале» встретили коллегу, прибывшего из зоны СВО
Ему передали два набора инструментов для ремонта спецтехники, будут приобретаться рации
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в «Водоканале» сегодня состоялась встреча сотрудников предприятия с одним из коллег, участвующих в специальной военной операции на Украине. Сергей приехал домой в краткосрочный отпуск, и решил повидаться с коллегами по работе, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Сергей с 2016 года работает машинистом насосных установок на одной из водонасосных станций предприятия. С началом спецоперации, он, как и ряд других ребят, были мобилизованы на воинскую службу.
Коллектив предприятия встретил бойца очень тепло. В личной беседе с директором «Водоканала» Сергей попросил помочь в приобретении инструментов для ремонта спецтехники. Сотрудники оперативно купили два набора инструментов на общую сумму больше 25 тыс рублей. Помимо этого, коллектив предприятия прорабатывает вопрос о приобретении раций для ребят.
Директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин регулярно проводит встречи с участниками спецоперации и их семьями.
«В основном все наши ребята, кто самостоятельно подписал контракт на службу, или был призван в рамках частичной мобилизации, находятся с нами на постоянной связи. Помогаем, чем можем. У нас очень дружный коллектив. Важно, чтобы в такое сложное для нашей страны время, мы были единым целым», - говорит Дмитрий Скакалин.
За последние два месяца коллектив «Водоканала» оказал помощь пяти военнослужащим, которые ранее долгое время трудились на предприятии.
Фото: ulan-ude-info.ru
Сергей с 2016 года работает машинистом насосных установок на одной из водонасосных станций предприятия. С началом спецоперации, он, как и ряд других ребят, были мобилизованы на воинскую службу.
Коллектив предприятия встретил бойца очень тепло. В личной беседе с директором «Водоканала» Сергей попросил помочь в приобретении инструментов для ремонта спецтехники. Сотрудники оперативно купили два набора инструментов на общую сумму больше 25 тыс рублей. Помимо этого, коллектив предприятия прорабатывает вопрос о приобретении раций для ребят.
Директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин регулярно проводит встречи с участниками спецоперации и их семьями.
«В основном все наши ребята, кто самостоятельно подписал контракт на службу, или был призван в рамках частичной мобилизации, находятся с нами на постоянной связи. Помогаем, чем можем. У нас очень дружный коллектив. Важно, чтобы в такое сложное для нашей страны время, мы были единым целым», - говорит Дмитрий Скакалин.
За последние два месяца коллектив «Водоканала» оказал помощь пяти военнослужащим, которые ранее долгое время трудились на предприятии.
Фото: ulan-ude-info.ru