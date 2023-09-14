Общество 14.09.2023 в 10:29

В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника

Обследовано 26,5 кв километров тайги, троп, в поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы
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Текст: Номер один
В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника
В Бурятии вечером 5 сентября спасатели республиканской поисково-спасательной службы выехали в Джидинский район на поиск 36-летнего сборщика дикоросов, который 4 сентября ушел в неизвестном направлении из лагеря, расположенного в районе местности «Тулон», в 15 км от села Улзар, и до настоящего времени не вернулся.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели нарастающим итогом обследовали 26,5 км² лестного массива, троп, дорог, хребтов, валежников и зимовий. В поисках пропавшего также участвуют сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей.

Поиск результатов не дал, мужчина не найден. Работы завершены, до выяснения новых обстоятельств.

Фото: РАЛХ

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