В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника

В Бурятии вечером 5 сентября спасатели республиканской поисково-спасательной службы выехали в Джидинский район на поиск 36-летнего сборщика дикоросов, который 4 сентября ушел в неизвестном направлении из лагеря, расположенного в районе местности «Тулон», в 15 км от села Улзар, и до настоящего времени не вернулся.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели нарастающим итогом обследовали 26,5 км² лестного массива, троп, дорог, хребтов, валежников и зимовий. В поисках пропавшего также участвуют сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей.Поиск результатов не дал, мужчина не найден. Работы завершены, до выяснения новых обстоятельств.Фото: РАЛХ