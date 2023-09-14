Общество 14.09.2023 в 10:52

В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления

Жители жалуются, что дети начинают болеть от холода
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления

В Улан-Удэ с 14 сентября стартует отопительный сезон, однако не совсем понятно, когда то же самое коснется районов республики. Так, жители Прибайкальского района, села Турунтаево сообщают, что отсутствие тепла сказывается на здоровье их детей.

«Каждый день читаем новости о том, что в разных районах Бурятии стартует отопительный сезон, где-то с 14 числа, где-то с 15. В нашем районе много школ и дет.садов подключено к системе отопления, в данное время там холодно, дет.сады постоянно на обогревателях, дети начинают болеть, может быть пора подключить отопление?»

 - пишут в «Прибайкалье-инфо 24/7».
В группу написали сразу несколько сельчан. Им ответили в отделе ЖКХ Прибайкальского района, что глава района подписал распоряжение о начале мониторинга уличной температуры с 14 числа.

«При среднесуточной температуре ниже +8 отопление начнет подаваться»,

 - пишут в группе.

Фото: Номер один

Теги
прибайкальский район отопление отопительный сезон

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

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