Общество 14.09.2023 в 10:52
В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления
Жители жалуются, что дети начинают болеть от холода
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ с 14 сентября стартует отопительный сезон, однако не совсем понятно, когда то же самое коснется районов республики. Так, жители Прибайкальского района, села Турунтаево сообщают, что отсутствие тепла сказывается на здоровье их детей.
В группу написали сразу несколько сельчан. Им ответили в отделе ЖКХ Прибайкальского района, что глава района подписал распоряжение о начале мониторинга уличной температуры с 14 числа.
«Каждый день читаем новости о том, что в разных районах Бурятии стартует отопительный сезон, где-то с 14 числа, где-то с 15. В нашем районе много школ и дет.садов подключено к системе отопления, в данное время там холодно, дет.сады постоянно на обогревателях, дети начинают болеть, может быть пора подключить отопление?»
- пишут в «Прибайкалье-инфо 24/7».
«При среднесуточной температуре ниже +8 отопление начнет подаваться»,
- пишут в группе.
Фото: Номер один