Многодетные семьи Бурятии

Национальный проект «Демография» - семья важнее всего!









Крепкая семья дарит человеку чувство уверенности и поддержки. А почитание старших и соблюдение семейных традиций – залог внутрисемейного единения.Бурятия славится своими крепкими любящими и многодетными семьями.Одной из них является семья Цыдыповых, воспитавшая достойных граждан России. Бадма Дамбаевич и Елизавета Жамсарановна в счастливом браке прожили 65 лет и воспитали 10 детей, которые подарили родителям 32 внука и 30 правнуков.Несмотря на возраст, чета Цыдыповых полна энергии и продолжает радоваться жизни. Они – неиссякаемый источник жизни для своих детей и внуков, передающие им простые и вечные ценности – любовь, верность, трудолюбие, почитание национальных традиций.Yхибyyд – эжы, баабайнжаргал, Буряаднютагайбаялиг! Дети – это счастье родителей и богатство родной земли!Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии