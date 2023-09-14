Общество 14.09.2023 в 14:22
Многодетные семьи Бурятии
Республика славится своими крепкими любящими и многодетными семьями
Текст: Иван Иванов
Крепкая семья дарит человеку чувство уверенности и поддержки. А почитание старших и соблюдение семейных традиций – залог внутрисемейного единения.
Бурятия славится своими крепкими любящими и многодетными семьями.
Одной из них является семья Цыдыповых, воспитавшая достойных граждан России. Бадма Дамбаевич и Елизавета Жамсарановна в счастливом браке прожили 65 лет и воспитали 10 детей, которые подарили родителям 32 внука и 30 правнуков.
Несмотря на возраст, чета Цыдыповых полна энергии и продолжает радоваться жизни. Они – неиссякаемый источник жизни для своих детей и внуков, передающие им простые и вечные ценности – любовь, верность, трудолюбие, почитание национальных традиций.
Yхибyyд – эжы, баабайнжаргал, Буряаднютагайбаялиг! Дети – это счастье родителей и богатство родной земли!
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии
Бурятия славится своими крепкими любящими и многодетными семьями.
Одной из них является семья Цыдыповых, воспитавшая достойных граждан России. Бадма Дамбаевич и Елизавета Жамсарановна в счастливом браке прожили 65 лет и воспитали 10 детей, которые подарили родителям 32 внука и 30 правнуков.
Несмотря на возраст, чета Цыдыповых полна энергии и продолжает радоваться жизни. Они – неиссякаемый источник жизни для своих детей и внуков, передающие им простые и вечные ценности – любовь, верность, трудолюбие, почитание национальных традиций.
Yхибyyд – эжы, баабайнжаргал, Буряаднютагайбаялиг! Дети – это счастье родителей и богатство родной земли!
Национальный проект «Демография» - семья важнее всего!
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии
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