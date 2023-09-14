Общество 14.09.2023 в 15:05

Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске

Покушение на сбыт «синтетики» в составе организованной группы суд оценил в 8 колонии строгого режима
A- A+
Текст: Номер один
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
Якутский городской суд признал жителя Бурятии виновным в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что мужчина с декабря 2022 года по апрель 2023 года через общение в мессенджере «Телеграм» вступил в организованную грушу и планировал распространять наркотические средства синтетической группы путем оборудования тайников (закладок) на территории Якутска.

Незаконные действия пресечены сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя – помощника Якутского транспортного прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность наркокурьер приговор

Все новости

В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
14.09.2023 в 15:29
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
14.09.2023 в 15:05
В Улан-Удэ работник автосалона обманул клиентов на миллионы рублей
14.09.2023 в 14:54
Многодетные семьи Бурятии
14.09.2023 в 14:22
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
14.09.2023 в 14:16
В Бурятии «тетрадной мошеннице» не удалось выйти на свободу
14.09.2023 в 13:33
В Бурятии без вести пропал 45-летний житель
14.09.2023 в 13:10
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
14.09.2023 в 12:23
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
14.09.2023 в 12:13
В Бурятии задержали вооруженного всадника
14.09.2023 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Многодетные семьи Бурятии
Республика славится своими крепкими любящими и многодетными семьями
14.09.2023 в 14:22
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В его рамках модернизировано 23 светофора
14.09.2023 в 14:16
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
Более 203 хвостов  байкальского эндемика, идущего сейчас на нерест, переданы на хранение
14.09.2023 в 12:23
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека
14.09.2023 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru