Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске

Якутский городской суд признал жителя Бурятии виновным в «покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуре.Судом установлено, что мужчина с декабря 2022 года по апрель 2023 года через общение в мессенджере «Телеграм» вступил в организованную грушу и планировал распространять наркотические средства синтетической группы путем оборудования тайников (закладок) на территории Якутска.Незаконные действия пресечены сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.Суд, с учетом позиции государственного обвинителя – помощника Якутского транспортного прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com