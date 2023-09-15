На фестивале «СВОЕ» фермеры заработали 9,4 млн рублей

В Бурятии подвели итоги большой фестиваль фермерской продукции «СВОЕ», который проходит в республике в третий раз и завершился в прошлые выходные в Улан-Удэ.«Всего в фестивале приняло участие 70 фермеров. В этом году его посетили 40 тысяч человек, а сумма продаж составила 9,4 млн рублей», - сообщили в Минсельхозе Бурятии.Как отметили в Минсельхозе, в 2021 году, когда фестиваль проводился в первый раз, его посетило около 30 тысяч человек. Сейчас же, когда определилась востребованность таких мероприятия, было решено проводить их и в районах Бурятии. Так, в этом году фестиваль фермерской продукции впервые приняли Кабанский и Селенгинский районы, где его посетили около 10 тыс. человек. В дальнейшем практика проведения фестиваля в районах Бурятии продолжатся.Фото: Минсельхоз Бурятии