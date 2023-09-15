В Улан-Удэ отключат холодную воду

Подвоз воды будет организован. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию по её местонахождению можно по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.









15 сентября часть домов в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодную воду.«Причина - проведение плановых работ по технологическому подключению строящегося жилого дома ООО «Смит-Инвест» и установки запорной арматуры на водопроводной сети по ул. Жердева, 90 «а». Время отключения: с 21 часа 15 сентября до 11 часов 16 сентября», - сообщили в МУП «Водоканал».Фото: «Номер один»