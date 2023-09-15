Общество 15.09.2023 в 11:08

В Улан-Удэ вновь стартует акция по льготной стерилизации кошек

Она продлиться с 18 по 29 сентября
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вновь стартует акция по льготной стерилизации кошек
В Улан-Удэ вновь пройдет акция по льготной стерилизации кошек. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, она начнется 18 сентября и продлится до 29 сентября в Городской ветеринарной станции. Владельцам кошек нужно будет оплатить лишь затраты на расходные материалы.

«Это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется самцов и самок кошек любого размера», - рассказали в Управлении ветеринарии.

Как отмечают ветеринарные врачи, такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.

Акция пройдет в Улан-Удэ в ветеринарных клиниках по адресам: yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12 и ул. Шульца, 4.

Опepaция пpoвoдятcя тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Записаться можно по телефонам 4З-79-71, 41-89-14 (yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй,12) и 18-00-25 (ул. Шульца, 4).

Фото: Управление ветеринарии РБ
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