В Улан-Удэ вновь стартует акция по льготной стерилизации кошек

В Улан-Удэ вновь пройдет акция по льготной стерилизации кошек. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии, она начнется 18 сентября и продлится до 29 сентября в Городской ветеринарной станции. Владельцам кошек нужно будет оплатить лишь затраты на расходные материалы.«Это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. Льготная стерилизация распространяется самцов и самок кошек любого размера», - рассказали в Управлении ветеринарии.Как отмечают ветеринарные врачи, такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. По времени процедура занимает буквально 30 минут. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.Акция пройдет в Улан-Удэ в ветеринарных клиниках по адресам: yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12 и ул. Шульца, 4.Опepaция пpoвoдятcя тoлькo пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи. Записаться можно по телефонам 4З-79-71, 41-89-14 (yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй,12) и 18-00-25 (ул. Шульца, 4).Фото: Управление ветеринарии РБ