Прокуратура Бурятии добилась увеличения компенсации сбитой женщине

Прокуратура Иволгинского района Бурятии приняла участие в гражданском деле по иску местной жительницы, являющейся инвалидом 2-й группы. Она судилась с водителем автомобиля, который сбил её на пешеходном переходе.«В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне автодороги, и не оказал помощи пострадавшей. В ДТП она получила вред здоровью средней степени тяжести», - рассказали в надзорном ведомстве.Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд присудил женщине компенсацию в размере 80 тысяч рублей.Не согласившись с таким решением, прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, и женщина обжаловали его.Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, согласился с доводами прокурора и увеличил размер компенсации сбитой женщине до 200 тысяч рублей.Фото: «Номер один»