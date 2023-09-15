Общество 15.09.2023 в 11:18
Прокуратура Бурятии добилась увеличения компенсации сбитой женщине
Райсуд присудил пострадавшей всего 80 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Иволгинского района Бурятии приняла участие в гражданском деле по иску местной жительницы, являющейся инвалидом 2-й группы. Она судилась с водителем автомобиля, который сбил её на пешеходном переходе.
«В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне автодороги, и не оказал помощи пострадавшей. В ДТП она получила вред здоровью средней степени тяжести», - рассказали в надзорном ведомстве.
Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд присудил женщине компенсацию в размере 80 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, и женщина обжаловали его.
Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, согласился с доводами прокурора и увеличил размер компенсации сбитой женщине до 200 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
«В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне автодороги, и не оказал помощи пострадавшей. В ДТП она получила вред здоровью средней степени тяжести», - рассказали в надзорном ведомстве.
Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд присудил женщине компенсацию в размере 80 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, и женщина обжаловали его.
Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, согласился с доводами прокурора и увеличил размер компенсации сбитой женщине до 200 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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