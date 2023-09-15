Общество 15.09.2023 в 11:18

Прокуратура Бурятии добилась увеличения компенсации сбитой женщине

Райсуд присудил пострадавшей всего 80 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии добилась увеличения компенсации сбитой женщине
Прокуратура Иволгинского района Бурятии приняла участие в гражданском деле по иску местной жительницы, являющейся инвалидом 2-й группы. Она судилась с водителем автомобиля, который сбил её на пешеходном переходе.

«В феврале 2023 года водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходной зоне автодороги, и не оказал помощи пострадавшей. В ДТП она получила вред здоровью средней степени тяжести», - рассказали в надзорном ведомстве.

Рассмотрев дело, Иволгинский райсуд присудил женщине компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, и женщина обжаловали его.

Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, согласился с доводами прокурора и увеличил размер компенсации сбитой женщине до 200 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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Прокуратура Бурятии добилась увеличения компенсации сбитой женщине
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