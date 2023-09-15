Общество 15.09.2023 в 11:52

На улицах Улан-Удэ хозяйских собак стало больше, чем беспризорных

Хозяева животных продолжают демонстрировать безответственное поведение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На улицах Улан-Удэ хозяйских собак стало больше, чем беспризорных
Администрация Улан-Удэ провела круглый стол по проблемам в сфере обращения с безнадзорными животными. Как констатировали на мероприятии, несмотря на уменьшение количества заявок на отлов безнадзорных собак почти в два раза, специалисты Комитета городского хозяйства продолжают еженедельно проводить рейды с привлечением разных структур. По их итогам установлено, что большинство находящихся на улице животных - это хозяйские собаки, которые из-за ненадлежащего присмотра или с позволения владельцев имеют возможность выбегать на улицу.

В ходе круглого стола, который провел председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, обсуждались вопросы повышения ответственности за домашних питомцев, методы профилактики и внесение изменений в законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными.

- Один из главных вопросов - это повышение гражданской ответственности владельцев домашних животных. Хозяева собак показывают свою безответственность, отпуская животных на самовыгул, тем самым, подвергая опасности других людей, - сказал Сергей Гашев.

Специалисты Управления ветеринарии Бурятии, которые еженедельно принимают участие в рейдах, усилили работу по проведению профилактических бесед с хозяевами собак.

- Ключевой задачей совместных межведомственных мероприятий является не поиск нарушений, а профилактика для недопущения их возникновения, побуждение хозяев к добросовестному соблюдению требований действующего законодательства в области обращения с домашними животными, - отметила главный специалист отдела обеспечения государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии РБ Наталья Бахлина.

По итогам круглого стола выработаны рекомендации и намечены дополнительные направления совместной деятельности всех заинтересованных структур в области обращения с безнадзорными животными, сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
собака

Все новости

Шаманы Бурятии закрыли небесные врата
17.09.2023 в 12:42
В Бурятии угонщики предпочитают российский автопром
17.09.2023 в 08:00
Ситуация с человеческим потенциалом в Бурятии оказалась хуже некуда
17.09.2023 в 07:00
В Бурятии рассказали о людях дела, которые приносят пользу жителям республики
16.09.2023 в 15:25
В Бурятии пострадавших при опрокидывании на вертолете доставили в Улан-Удэ
16.09.2023 в 14:59
В Бурятии медсестру обманули на 600 тысяч рублей
16.09.2023 в 14:42
В Бурятии участник спецоперации вне очереди получил жилье
16.09.2023 в 13:14
В Бурятии волонтеры сняли видеоролик про экологический апокалипсис
16.09.2023 в 12:59
В Улан-Удэ приедет Саха Академический театр имени П. А. Ойунского
16.09.2023 в 12:39
Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей
16.09.2023 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Шаманы Бурятии закрыли небесные врата
Большой осенний молебен состоялся в республике
17.09.2023 в 12:42
В Бурятии угонщики предпочитают российский автопром
Автомобили марки «ВАЗ» попали в рейтинг самых похищаемых
17.09.2023 в 08:00
Ситуация с человеческим потенциалом в Бурятии оказалась хуже некуда
К такому выводу пришла учёная-социолог Юлия Бюраева
17.09.2023 в 07:00
В Бурятии рассказали о людях дела, которые приносят пользу жителям республики
Героями проекта «Соцсеть добрых дел» стали 10 человек
16.09.2023 в 15:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru