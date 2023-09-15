На улицах Улан-Удэ хозяйских собак стало больше, чем беспризорных

Администрация Улан-Удэ провела круглый стол по проблемам в сфере обращения с безнадзорными животными. Как констатировали на мероприятии, несмотря на уменьшение количества заявок на отлов безнадзорных собак почти в два раза, специалисты Комитета городского хозяйства продолжают еженедельно проводить рейды с привлечением разных структур. По их итогам установлено, что большинство находящихся на улице животных - это хозяйские собаки, которые из-за ненадлежащего присмотра или с позволения владельцев имеют возможность выбегать на улицу.В ходе круглого стола, который провел председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, обсуждались вопросы повышения ответственности за домашних питомцев, методы профилактики и внесение изменений в законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными.- Один из главных вопросов - это повышение гражданской ответственности владельцев домашних животных. Хозяева собак показывают свою безответственность, отпуская животных на самовыгул, тем самым, подвергая опасности других людей, - сказал Сергей Гашев.Специалисты Управления ветеринарии Бурятии, которые еженедельно принимают участие в рейдах, усилили работу по проведению профилактических бесед с хозяевами собак.- Ключевой задачей совместных межведомственных мероприятий является не поиск нарушений, а профилактика для недопущения их возникновения, побуждение хозяев к добросовестному соблюдению требований действующего законодательства в области обращения с домашними животными, - отметила главный специалист отдела обеспечения государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии РБ Наталья Бахлина.По итогам круглого стола выработаны рекомендации и намечены дополнительные направления совместной деятельности всех заинтересованных структур в области обращения с безнадзорными животными, сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ