Общество 15.09.2023 в 12:27
В Бурятии 3-летний малыш заперся один в квартире
Мама ненадолго вышла в подъезд, а ребенок защелкнул дверь
Текст: Евгения Гармаева
Накануне вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска. Женщина сообщила, что в запертой квартире находится ее 3-летний ребенок. Горожанка ненадолго вышла в подъезд, а малыш закрыл входную дверь на щеколду.
Спасатели в присутствии сотрудника полиции и родственника специальными инструментами вскрыли жилье. Благодаря профессиональной помощи удалось избежать трагедии.
«С мальчиком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В удовлетворительном состоянии спасатели передали ребёнка матери»,
- рассказали спасатели.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».
Фото: Номер один