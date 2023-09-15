В Бурятии 3-летний малыш заперся один в квартире

Накануне вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска. Женщина сообщила, что в запертой квартире находится ее 3-летний ребенок. Горожанка ненадолго вышла в подъезд, а малыш закрыл входную дверь на щеколду.

Спасатели в присутствии сотрудника полиции и родственника специальными инструментами вскрыли жилье. Благодаря профессиональной помощи удалось избежать трагедии.

«С мальчиком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В удовлетворительном состоянии спасатели передали ребёнка матери»,

- рассказали спасатели.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».





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