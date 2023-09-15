В Бурятии стало меньше водителей-«лишенцев»

В 2023 году в республике на 8,6% снизилось число лишенных водительских удостоверений водителей. Так, по данным пресс-службы УГИБДД МВД по Бурятии, за восемь месяцев 2023 года количество «лишенцев» составило 2986 человек. А за соответствующий период прошлого года с водительскими правами расстались 3268 человек.Напомним, что в Бурятии ежегодно около 5 тыс. автомобилистов лишаются водительских прав по почти двум десяткам причин. Решение по каждому случаю выносится после протокола сотрудника ГИБДД и решения суда.Перечислим лишь некоторые нарушения, за которые водитель становится пешеходом. Это неоднократное управление транспортными средствами, не состоящим на учете в ГИБДД, нарушение правил пересечения железнодорожного переезда, превышение скорости на 60 километров в час, езда по встречной полосе, два проезда на «красный свет» в течение одного года, если нарушение зафиксировал инспектор ГИБДД. За эти нарушения можно лишиться водительских прав до шести месяцев и одного года. А за более серьезные нарушения предусмотрено наказание до двух лет лишения водительских прав. Это вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передача управления пьяному водителю, отказ от медицинского освидетельствования, вождение с удостоверением, действие которого приостановлено судебными приставами.Лишают прав и за покидание места ДТП, причинение легкого или тяжелого вреда здоровью человека и установку спецсигналов. Однако самыми частыми причинами лишения прав ежегодно становятся три причины: вождение под шофе, отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.В Бурятии уменьшение числа водителей, которых лишают права, может быть обусловлено несколькими факторами.- Возможно, статистика не все учитывает, поскольку сегодня выявление правонарушений в основном переложено на системы автоматической фиксации с помощью фото- и видеокамер. А чтобы, например, обнаружить и привлечь к ответственности нарушителя, необходим экипаж ДПС, - говорит улан-удэнский автоэксперт Максим Лобышев. - Но число экипажей невелико, оно и раньше сокращалось, а сегодня гаишников на улицах стало заметно меньше, чем несколько лет назад. Соответственно, за одно и то же нарушение, например, выезд на встречную полосу движения, если его зафиксировала лишь камера видеонаблюдения, а не инспектор, можно лишь получить штраф. В случае же составления протокола водитель по серьезным нарушениям может лишиться водительских прав.По словам эксперта, на эти показатели повлияло то, что осенью прошлого года значительное число молодых людей из региона покинуло пределы страны.Ведь если молодые люди массово уходят на военную службу или эмигрируют за границу, это автоматически снижает количество водителей на дорогах. Что, в свою очередь, по словам эксперта, сказалось на снижении аварийности, так как молодые водители часто считаются более подверженными дорожным происшествиям из-за недостаточного опыта.Также одной из причин подобной, в общем-то, неплохой динамики называется ежегодное ужесточение законодательства. Более суровое наказание за нарушения дорожных правил снижает количество водителей, готовых рисковать потерей прав. Тем более что для многих водителей, например, людей, занимающихся частным извозом, лишение прав означает потерю средств к существованию.Добавим, что с июля 2023 года в стране в силу вступили поправки, которые позволяют судам изымать в пользу государства автомобили нарушителей, лишенных водительских прав. Санкции будут применяться как наказание за повторный проезд на красный свет, выезд «на встречку» и езду с подложными номерами. Неудивительно, что люди все более внимательно относятся к соблюдению правил ПДД и меньше «поддают» за рулем.Фото: «Номер один»