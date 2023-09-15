Общество 15.09.2023 в 13:03
В районе Бурятии волки гоняют пасущийся скот
Жителей предупреждают об опасности
Текст: Евгения Гармаева
В Еравнинском районе сельчан предупреждают об угрозе со стороны диких животных.
Владельцев скота призывают позаботиться о сохранности животных, которые пасутся в указанной местности.
«Сегодня замечено в местности Малой Еравны "Бага Ярууна", со стороны Хаймисана пасётся стадо коров, разных мастей. Волки гоняют коров»,
- пишут в группе «Еравна-инфо 24/7».
Фото: Номер один