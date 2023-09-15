Общество 15.09.2023 в 13:03

В районе Бурятии волки гоняют пасущийся скот

Жителей предупреждают об опасности
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии волки гоняют пасущийся скот

В Еравнинском районе сельчан предупреждают об угрозе со стороны диких животных.

«Сегодня замечено в местности Малой Еравны "Бага Ярууна", со стороны Хаймисана пасётся стадо коров, разных мастей. Волки гоняют коров»,

 - пишут в группе «Еравна-инфо 24/7».
Владельцев скота призывают позаботиться о сохранности животных, которые пасутся в указанной местности.



Фото: Номер один

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коровы волк опасность фермеры

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