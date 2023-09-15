В районе Бурятии волки гоняют пасущийся скот

В Еравнинском районе сельчан предупреждают об угрозе со стороны диких животных.

«Сегодня замечено в местности Малой Еравны "Бага Ярууна", со стороны Хаймисана пасётся стадо коров, разных мастей. Волки гоняют коров»,

- пишут в группе «Еравна-инфо 24/7».



Владельцев скота призывают позаботиться о сохранности животных, которые пасутся в указанной местности.





Фото: Номер один