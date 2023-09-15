Юные экологи будут учиться на образовательном портале «Ростелеком Лицей»

Организатор первой Всероссийской олимпиады по Байкаловедению — ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия» поблагодарил «Ростелеком» за помощь в проведении конкурса. Оператор предоставил победителям и призерам сертификаты на бесплатное обучение на образовательном сервисе «Ростелеком Лицей».Олимпиада прошла с 6 по 9 сентября в детском оздоровительном лагере «Байкальский волны». На протяжении 16 лет она проводилась только в Байкальском регионе, в который входят Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, а в этом году впервые вышла на всероссийский уровень. Участниками стали свыше 200 школьников, педагогов и наставников из Оренбургской, Новосибирской, Иркутской, Амурской областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), Красноярского края и Забайкалья.«Многие ребята впервые побывали на Байкале и воочию увидели самое большое в мире пресноводное озеро, о котором так много знали: о флоре, о фауне, об эндемиках. Изучение родного края и природного достояния страны помогает детям не только расширять кругозор и узнавать новое, но и способствует воспитанию поколения с правильным экологическим поведением. Благодарим компанию “Ростелеком”, которая второй год помогает нам в проведении олимпиады», — рассказал директор ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия» Виктор Тимофеев.«Образовательный портал “Лицей” дает возможность школьникам обучаться у лучших педагогов страны. В создании уроков по всем предметам принимали участие авторы образовательных программ, эксперты ОГЭ и ЕГЭ. Ресурс помогает сделать обучение легким и удобным. Одна подписка позволяет получить доступ ко всей школьной программе с 1 по 11 классы. Надеемся, что в новом учебном году сервис станет хорошим помощником участникам олимпиады по Байкаловедению», — рассказал Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».Платформа «Лицей» помогает изучать и закреплять учебную программу, выполнять домашнее задание, готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Узнать о курсе, подключить образовательный сервис «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 1000 800.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»