В Улан-Удэ инвалида оставили жить в «заброшке»

- В пустых квартирах собираются местные алкоголики, пьют, дерутся. Крики стоят всю ночь. Они гуляют, буянят, а я сижу и трясусь – страшно. Я жаловалась в полицию, но толку нет, нарушений не нашли, - жалуется жительница микрорайона.





Светлана Перевалова - инвалид третьей группы, пенсионерка. Последние 23 года она проживает в мкр. Сосновый Бор по ул. Бонивура. Женщина с ностальгией вспоминает былые годы, когда весь дом был заселен. Сейчас большинство квартир пустует, а дом разрушается. Светлана Петровна неоднократно обращалась к городским властям с просьбой переселить ее, но от женщины требуют, чтобы она провела процедуру признания ее дома аварийным.Светлане Переваловой 68 лет. У женщины проблемы со слухом, она пользуется слуховыми аппаратами. Ходит с тростью из-за проблем с позвоночником. Кроме того, пенсионерка болеет сахарным диабетом, что также не добавляет оптимизма.Светлана родилась в Казахстане, в семье военных – ее отец был фронтовиком. В 70-е годы, когда отец пятерых девочек умер, семья решила переехать в Бурятию, на родину матери. Сначала жили в Улан-Удэ, затем Светлана переехала в Кабанский район. Там устроилась на Селенгинский ЦКК.- Пришли 90-е, на заводе начался кризис. Брат позвал меня в Улан-Удэ, в Сосновый Бор. Здесь я устроилась работать в КЭЧ на насосную станцию (прежняя единая управляющая компания для военных городков. – Прим. автора). Дали квартиру – сначала в доме 57, а когда он сгорел, мне выдали ордер на проживание в 56-м доме, - рассказывает Светлана и показывает ордер на заселение – старенький бланк с вписанными на нем данными о членах семьи от 2000 года.Наша собеседница говорит, что когда-то Сосновый Бор чистым и уютным, с несколькими магазинами прямо на территории военного городка. Светлана Петровна с теплотой вспоминает своих соседей в доме – военные, уезжая в командировки или на отдых, часто просили ее присмотреть за их жильем. Сейчас же женщина по вечерам боится выходить за порог своей квартиры.Как городок выглядел раньше, мы сказать не можем, но, судя по отзывам в 2ГИС и тому, что увидели мы, окружающая среда не особо радует проживающих тут людей.«В городке очень грязно, заброшки, мусор, бомжи, часто не увозят мусор, все сломано. Дорога ужасная, подъезды не ремонтируются», - пишут пользователи 2 ГИС.«Бардак и помойки кругом. Нижний городок – просто ужас. Жилищные службы не контролируют, что происходит в Сосновом Бору», - высказываются интернет-пользователи.Дом, в котором живет Светлана Перевалова, двухподъездный. Это деревянное двухэтажное здание, построенное в 1967 году. Текущий ремонт в подъездах, судя по их виду, не проводился давно – краска отваливается, побеленные стены сейчас не белого, а серо-черного цвета. Система электроснабжения очень хлипкая – повсюду висят паутины проводов, что небезопасно. В пустых квартирах выбиты стекла, некоторые окна забиты листами фанеры, в остальных вместо стекла вставлен картон.В квартире у Светланы Петровны несколько раз был пожар – воспламенялась проводка, которая не выдерживала напряжения.- В ванной и кухне полы проваливались. Стены в ванной и туалете разрушаются: все отсыревает, гниет и проседает. Сын заделал мне эти дыры, стало чуть получше, - проводит для нас «экскурсию» по квартире женщина.Состояние стен оценить мы не смогли, поскольку вся квартира у жительницы военного городка, включая туалет и ванную комнату, оклеена обоями. Но мы увидели, что унитаз действительно немного просел, как и полы в кухне.Зимние вечера женщина коротает в одной комнате вместе с кошкой и двумя обогревателями. Температура в квартире, по словам нашей собеседницы, зимой редко поднимается выше 13 - 15 градусов. Из-за этого и приходится включать два обогревателя и спать под тремя одеялами.Светлана Петровна говорит, что устала жить в таких условиях. Когда женщина простывает, боли в позвоночнике у нее усиливаются. Простывать ей нельзя, однако оставаться здоровым в таких условиях сложно.Мы зашли на сайт Фонда капитального ремонта и увидели, что дом, в котором проживает пенсионерка, планируется отремонтировать уже в 2025 году. В частности, на этот год запланирован ремонт крыши и системы электроснабжения. В 2038 - 2040 гг. отремонтируют подвальные помещения (если они к тому времени не сгниют и не провалятся окончательно).Однако непонятно, на какие средства будут ремонтировать дом, ведь на сайте фонда указано, что собранных средств на капремонт - 0.00 рублей.- Все помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, 56, находятся в федеральной собственности, на текущий момент оплата собственником помещения не производится. Со стороны фонда проводится судебная работа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт. Согласно Жилищному кодексу РФ, капитальный ремонт общего имущества проводится в сроки, установленные в региональной программе, и не зависит от фактического сбора, - разъяснили нам в Фонде капремонта Бурятии.В 2021 году Светлана Перевалова обратилась в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона с просьбой переселить ее в другой дом. Там ей ответили, что «в ходе проверки довода о непригодности для проживания в занимаемой квартире, проведенной совместно со специалистом Госстройжилнадзора, основания для признания квартиры непригодной для проживания не выявлены».Вместе с тем в прокуратуре отметили, что в ходе обследования выявились признаки аварийности дома.Тогда же, в 2021 году, военная прокуратура отправила копию акта обследования технического состояния дома председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ для рассмотрения его межведомственной комиссией, которая выносит решение о признании жилых домов аварийными.Комитет городского хозяйства, в свою очередь, потребовал у пенсионерки заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого дома, а также копию техпаспорта на дом.В случае признания дома аварийным новое жилье Светлане Петровне обязан предоставить «Росжилкомплекс» (специализированная организация, занимающаяся жилищным обеспечением военнослужащих и прочих граждан, связанных с Вооруженными Силами РФ трудовыми отношениями).Как нам сообщили в одной из компаний, занимающихся оценкой технического состояния объектов недвижимости, обследование деревянного барака на признание его аварийным обойдется всем собственникам примерно в 40 тыс. рублей. Таких средств у пенсионерки, единственной из всех оставшихся жильцов, кто желает переселиться, нет.Поневоле возникает вопрос, почему выступить инициатором о признании дома аварийным и провести экспертизу не может сама администрация города? Мы задали этот вопрос мэрии.- Администрация города не может выступить инициатором, так как это сделать могут только собственники жилых помещений. Муниципальных квартир в указанном доме нет.Собственникам (можно нанимателям) необходимо подать заявление на Межведомственную комиссию о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, - прокомментировали в администрации Улан-Удэ.Фото: «Номер один»