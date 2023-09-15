В районе Бурятии «благоустроенный» двор превратился в месиво из грязи

История со двором в селе Таловка Прибайкальского района республики вышла на федеральный уровень, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

Жители обратились в ОНФ еще в июне. Они рассказали, что всего год назад двор по улице Лазо, 15 благоустроили таким образом, что по нему теперь невозможно передвигаться – после осадков территория превращается в месиво из грязи, новый асфальт всего через несколько месяцев покрылся трещинами. При этом территория была среди 10 благоустраиваемых в поселке, на которые выделили 8 миллионов рублей.

«Иначе как свинарником его назвать сегодня невозможно. Дорога у подъездов после выпадения осадков превращается в месиво из грязи, асфальтирование уже сыпется. После нашего обращения в прокуратуру подрядчик клятвенно обещал все устранить к 28 августа. Прокуратура обещала контролировать процесс исправления недочетов и внесла представление главе поселения. Но по факту двор так и не довели до ума. Его засыпали песком, и стало ещё хуже»,

– рассказали в ОНФ.



После обращения жителей на федеральный канал в эфир ОНФ, проблемой заинтересовался Следственный комитет России. Активисты вновь обратились в прокуратуру.