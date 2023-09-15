Общество 15.09.2023 в 14:21

Строительство горнолыжного комплекса в Улан-Удэ поддержит правительство Бурятии

Первые трассы на Верхней Березовке откроют уже этой зимой
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Текст: Андрей Константинов
Строительство горнолыжного комплекса в Улан-Удэ поддержит правительство Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 сентября посетил строительную площадку на Верхней Березовке в Улан-Удэ, где возводится горнолыжный комплекс «Гора Орлиная». Его планируют открыть уже этой зимой. Проект реализуется частным инвестором Дмитрием Ильдеровым и состоит из трех этапов.

- Нашелся активный человек, который вложился, направил средства на создание такого места притяжения зимних видов спорта, в первую очередь - лыжи, сноуборд, тюбинги. Всё для жителей Улан-Удэ. Тот настрой, который у инвестора есть, позволяет убедиться в том, что всё будет сделано. Безусловно, много сопутствующих вопросов - электроснабжение, дорога и другие. Мы будем помогать. Сюда заезд достаточно сложный, идет вдоль домов. Поэтому уже в этом году будем сюда делать новую дорогу, - сказал Алексей Цыденов.


В этом году здесь появятся современные трассы, где смогут кататься как новички, так и профессионалы. На втором этапе строительства планируют оборудовать тюбинговую трассу «Ватага», 900-метровую трассу высокой сложности «Победа», 4650-метровую трассу средней сложности «Кино». Также здесь планируется установка всесезонного подъемника с кабинами, системы оснежения склонов и водоем (питание системы оснежения зимой и платный пляж летом). На третьем этапе в планах у инвестора - строительство горнолыжных трасс, соответствующих проведению спортивных соревнований международного уровня.

- В этом году мы планируем одну трассу учебную, одну трассу основную, на которой мы сейчас стоим. Возможно, запустим экстрим-парк, где люди могут прыгать с трамплинов, заниматься более активным видом. Пока три трассы. Первый этап, тот, который сейчас вот вы видите, пока всё скромно, но функционально. Порядка 15 млн рублей инвестиций. Вот на втором этапе мы уже пойдём на государственно-частное партнёрство либо на концессионное соглашение. Это уже будет другой порядок цифр. Ну, и, соответственно, будем строить современные трассы высококлассного уровня, плюс есть в планах перейти на третий этап. Третий этап - это строительство горнолыжных трасс для спортивных соревнований международного уровня, - отметил инвестор Дмитрий Ильдеров.


Он также сообщил, что на месте строительства не было срублено ни одного дерева, так как ранее на этом месте планировался другой более масштабный проект, и вырубка леса уже была проведена.

В ходе реализации проекта планируется участие в государственной программе «Бизнес-спринт» для развития горнолыжного спорта.

- Есть в планах подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Бизнес-спринт», в формате государственно-частного партнерства либо концессионных соглашений по развитию спортивной трассы, которая соответствует международным стандартам для проведения, прежде всего, всероссийских, окружных соревнований. Традиции у нас еще с советского времени сохранились, есть тренеры, которые выступали на очень хорошем уровне. На горе «Орлиная» есть необходимые рельеф, план-схема, которые говорят о том, что здесь можно развивать горнолыжное направление не только с точки зрения туризма и развлечения, но и с точки зрения спортивной составляющей, - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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