Роспотребнадзор Бурятии выявил кишечную палочку в Селенге

Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщает результаты социально-гигиенического мониторинга в реке Селенга.

Так, воду на пробу собрали у острова Спасский и станции Дивизионная. Анализ выявил превышение гигиенического нормативов Escherichia coli (кишечной палочки) и общих колиформных бактерий. Кроме того, пробы воды провели у острова Комсомольский, поселка Стеклозавод и вблизи села Сотниково, где также зафиксировали кишечную палочку.