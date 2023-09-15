Общество 15.09.2023 в 16:00
Роспотребнадзор Бурятии выявил кишечную палочку в Селенге
Воду на анализ брали в пяти зонах
Текст: Евгения Гармаева
Управление Роспотребнадзора по Бурятии сообщает результаты социально-гигиенического мониторинга в реке Селенга.
Так, воду на пробу собрали у острова Спасский и станции Дивизионная. Анализ выявил превышение гигиенического нормативов Escherichia coli (кишечной палочки) и общих колиформных бактерий. Кроме того, пробы воды провели у острова Комсомольский, поселка Стеклозавод и вблизи села Сотниково, где также зафиксировали кишечную палочку.
«Указанные превышения являются фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим, специалисты предупреждают горожан об опасности использования реки Селенга для купания, отдыха и занятий спортом»,- информируют жителей.
Фото: Номер один
ТегиРоспотребнадзор Селенга