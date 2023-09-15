В Бурятии обнаружили массу опасных аттракционов

В Бурятии Гостехнадзор совместно с прокуратурой проверили аттракционы на безопасность. Проверка прошла в нескольких районах республики и Улан-Удэ и выявила массу нарушений.«У предпринимателей отсутствовала государственная регистрация, информация о технических характеристиках аттракционов, ежедневных проверках критичных компонентов и параметров. Журналы учета ведутся ненадлежащим образом. В Тункинском районе в поселках Аршан, Вышка и Кырен выявлено 6 надувных батутов без госрегистрации и допуска к эксплуатации. Такие батуты представляют прямую угрозу посетителям данных аттракционов», - рассказали в Гостехнадзоре.В Кяхта проверка обнаружила водные горки, эксплуатируемыми предпринимателем без государственной регистрации и прохождения технического освидетельствования, что является вопиющими нарушениями действующего законодательства.«В Баргузинском районе на побережье Байкала выявлен аттракцион типа качели с высокой степенью потенциального биомеханического риска без государственной регистрации. Аттракцион эксплуатируется без соответствующего контроля со стороны эксплуатанта, не соблюдаются элементарные меры безопасности – отсутствует оператор, нет информации по правилам пользования, ограничений по возрасту, весу и росту и т.д», - отмечают в ведомстве.В Улан-Удэ инспекторы Гостехнадзора совместно с прокурорами проверили все парки города и торговые центры. Там также выявлены системные и массовые нарушения, что стало поводом для привлечения эксплуатанта к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).По итогам проверок эксплуатантам аттракционов выданы представления об устранении выявленных нарушений.Фото: Гостехнадзор Бурятии