Улан-Удэ признали одним из самых «мобильных» городов России

Многих улан-удэнцев удивила новость о том, что столица Бурятии вошла в ТОП-10 городов по показателю «Мобильность» индекса качества жизни в российских городах. Исследование проводится институтов ВЭБ.РФ.По данным исследования, Улан-Удэ набрал 61 балл при среднем показателе среди региональных столиц в 52,41 балла. Столичный показатель лишь ненамного отстал от максимального в рейтинге – 61,76 балла.Учитывая многолетние проблемы с общественным транспортом, новость вызвала, мягко говоря, удивление. «Номер один» решил выяснить, что такого сделано в городе, что позволило вырваться вперёд.На наши вопросы согласился ответить председатель комитета городского хозяйства и транспорта улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков.- Во-первых, исследование мобильности – это не только про общественный транспорт. Это и про личный транспорт, междугороднее сообщение, инфраструктуру дорог, безопасность пешеходов и ещё много про что. По многим показателям Улан-Удэ, кстати, проигрывает даже в этом направлении.В частности, финансовая доступность билетов на поезд или самолёт на 40% ниже средней по городам-столицам регионов. А, например, доля светофорных перекрёстков, которые оснащены автоматизированными системами управления дорожным движением, ниже в 7 раз. И по фактически выполняемым рейсам мы в два раза отстаём от других городов. То есть утверждённый маршрут есть, но он или не выполняется, или выполняется меньшим числом автобусов.- В первую очередь, у нас пока значительно меньше машин на километр дорог. В среднем по региональным столицам это 215, в Улан-Удэ 138.Есть и другие данные. Например, в столице Бурятии выше доля переходов, доступных для маломобильных групп населения. За это, кстати, отдельное спасибо фонду безбарьерной среды, который много лет ведёт работу по улучшению доступности инфраструктуры.Ещё у нас значительно (на 15 процентных пунктов) выше доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии. В последние годы этот показатель растёт за счёт масштабного ремонта дорог. 30 километров ежегодно обновляется – это очень влияет на рейтинг.В Улан-Удэ трамваи на 3 года «моложе», по среднему возрасту автобусов мы почти догнали российский уровень.Продолжительность стандартной поездки «дом-работа» в Улан-Удэ 16,6 минут, средний показатель по стране – больше 20 минут.Но самый главный показатель, повлиявший на итоговый результат – доля населения, проживающего в 10-минутной пешей доступности от остановки общественного транспорта. В столицах российских регионов это меньше 22% жителей. В Улан-Удэ показатель взят в 91,2%. Мне, честно говоря, эта цифра кажется завышенной. Но если даже взять показатель двухлетней давности (в 2021 было 40,5%), то это всё равно очень высокая доля.- По многим параметрам рейтинга, думаю, нас ждут позитивные изменения. Например, накопятся данные для управления светофорным хозяйством с помощью интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Добавятся новые автобусы и трамваи – снизится средний возраст транспорта. Появятся выделенные полосы для общественного транспорта. А через два года ситуация изменится значительно – когда в строй будет введён третий мост через Уду, путепроводы в районе Стеклозавода, Комушки и Почтовки. Тогда нас, думаю, ждут значительные позитивные изменения. Вообще, главная задача – увеличить скорость передвижения общественного транспорта. Если на автобусе будет быстрее и дешевле добраться на работу – снизится и дорожный трафик, и нагрузка на парковочные места.- На самом деле рейтинг охватывает 11 направлений, и только по трём из них у нашего города показатели выше среднего. Это «Мобильность», о которой мы говорили, это «Благоустройство», и это «Здоровье». По другим мы отстаём, кое-где очень сильно. Например, «Образование» оценивается в 34 балла при средних по российским городам 55-ти. Или «Природно-экологические условия», по которым мы в полтора с лишним раза отстаём. «Жилищные условия», «Безопасность» - на все эти сферы городским и республиканским властям стоит обратить более пристальное внимание. Всегда полезно иметь научно обоснованный взгляд со стороны, даже если с какими-то параметрами мы не согласны. В итоге ведь главный показатель – уровень удовлетворённости населения, а он у нас значительно ниже среднероссийского показателя.