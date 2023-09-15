Жителей Левого берега Улан-Удэ готовят к переходу на электроотопление

Домохозяйства трех ДНТ – «Удачное», «Сибиряк» и «Профсоюзник» – смогут отапливаться электрокотлами уже в конце 2024 года, сообщают в администрации города.

Энергетики разработали основные технические решения по реконструкции сетей в пилотной зоне. Получено и проанализировано 1100 анкет от 1826 семей, проживающих на территории «пилота». Работу над проектной документацией специалисты завершат в декабре.

«Для более качественного планирования мы с июня запустили подомовой обход жителей частного сектора Левого берега Улан-Удэ. Это позволит более точно проектировать подстанции и спрогнозировать требуемую мощность. Большая часть домохозяйств уже охвачена пилотным проектом. Но работы впереди еще много», – отметил директор филиала «Бурятэнерго» Сергей Козлов.



Также для жителей Улан-Удэ действует бесплатная горячая линия «Россети Сибирь» по подготовке к переходу на электроотопление.

Звонки принимаются по номеру: 8-800-220-0-220. Задать свой вопрос можно и в месенджерах ватсап или телеграм по номеру +7-995-572-33-98.

Напомним, всего в рамках федеральной программы «Чистый воздух» на электроотопление в городе Улан-Удэ планируется перевести часть домовладений. Первым на очереди будет район Левобережье – в 2025-26 годы, во вторую очередь на электроотопление переведут поселок Забайкальский – в 2025 году, третьим станет Стеклозавод – Шишковка – Аршан – Верхняя Березовка – в 2027 году, последним, четвертым – Комушка – Горький – 100-е кварталы – до них очередь дойдет также в 2027 году.





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