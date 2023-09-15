В Улан-Удэ начали проектирование путепровода в районе Читинского переезда

В Улан-Удэ начинается проектирование путепровода тоннельного типа, который будет построен в районе Читинского переезда.«Эта первая ласточка в реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Объем финансирования проектных работ - 69 млн. рублей. Техническое задание на проектирование подготовлено, на торги выйдем до конца этого года», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.По словам зампреда, строительство тоннеля планируется начать в 2025 году.