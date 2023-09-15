Строительство нового здания Верховного суда Бурятии началось в Улан-Удэ

Сегодня на строительной площадке по улице Жердева в Улан-Удэ прошла торжественная церемония закладки символичного камня в основание нового здания Верховного суда Бурятии.- Почти 3 млрд рублей стоит проект. Помимо того, что здесь все будет для того, чтобы творилось судопроизводство, это еще и просто красиво. Облик города становится красивее и здесь также идет развитие. Напряженный срок за год построить такой объект, но мы верим, что все получится, и в 2025 год на новый год мы войдем с новым зданием суда, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В шестиэтажном здании разместится 15 залов для судебных заседаний. Предусмотрены отдельные входы для разделения потоков людей: посетителей, судей и работников аппарата суда и лиц, находящихся под стражей и конвоем. Вся территория от парковки до последних этажей будет адаптирована для маломобильных групп населения.Строительство планируется завершить в декабре 2024 года.Фото: пресс-служба правительства Бурятии