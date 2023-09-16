Общество 16.09.2023 в 15:25
В Бурятии рассказали о людях дела, которые приносят пользу жителям республики
Героями проекта «Соцсеть добрых дел» стали 10 человек
Текст: Номер один
Проект «Соцсеть добрых дел» был создан для того, чтобы сделать известными тех людей, кто действительно занимается созиданием, работая ради своей республики и ее жителей. К сожалению, зачастую таким героям некогда о себе рассказывать, потому что они целиком и полностью в работе и иногда не видят смысла публиковаться в социальных сетях или в СМИ.
- Мы решили исправить эту несправедливую закономерность и рассказали о героях нашего времени в серии постов и видеоинтервью. Таким образом, у нас появилась своя "Социальная сеть добрых дел". Именно так называется наш проект, который выиграл в конкурсе грантов Министерства спорта Бурятии, - говорит руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов. - Вся информация о героях проекта есть в группе в ВК «АНО Событие» и ряде других популярных пабликов.
В рамках проекта было «упаковано» 10 героев. На каждого участника было выпущен пакет сторис, видеоролик и интервью, которые распространялись по пабликам в соцсетях республики.
Так, одним из героев проекта стал тренер Дмитрий Тубчинов, о котором мы рассказывали в одной из наших статей. Он занимается эффективной реабилитацией и социализацией детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. После тренировок его воспитанники показывают небывалые результаты по здоровью и даже принимают участие в спортивных соревнованиях, где занимают призовые места.
Еще одной героиней проекта стала социальный предприниматель Евгения Алексеева. Она создала благотворительный проект "Ниточка", с помощью которого более 1700 семей получили благотворительную помощь. Сотрудники «Ниточки» отсортировали более 200 тонн одежды, переработали более 60 тонн вторсырья. Суть проекта - уменьшать количество текстильного мусора на свалках, давая старой одежде вторую жизнь.
Также стал героем проекта «Соцсеть добрых дел» тренер по легкой атлетике Евгений Дашиев. У него есть собственная методика обучения, которая показывает хорошие результаты. Многие его воспитанники побеждают на всероссийских соревнованиях, а некоторых забирают к себе известные спортивные клубы.
Проект реализуется при грантовой поддержке министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
- Мы решили исправить эту несправедливую закономерность и рассказали о героях нашего времени в серии постов и видеоинтервью. Таким образом, у нас появилась своя "Социальная сеть добрых дел". Именно так называется наш проект, который выиграл в конкурсе грантов Министерства спорта Бурятии, - говорит руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов. - Вся информация о героях проекта есть в группе в ВК «АНО Событие» и ряде других популярных пабликов.
В рамках проекта было «упаковано» 10 героев. На каждого участника было выпущен пакет сторис, видеоролик и интервью, которые распространялись по пабликам в соцсетях республики.
Так, одним из героев проекта стал тренер Дмитрий Тубчинов, о котором мы рассказывали в одной из наших статей. Он занимается эффективной реабилитацией и социализацией детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. После тренировок его воспитанники показывают небывалые результаты по здоровью и даже принимают участие в спортивных соревнованиях, где занимают призовые места.
Еще одной героиней проекта стала социальный предприниматель Евгения Алексеева. Она создала благотворительный проект "Ниточка", с помощью которого более 1700 семей получили благотворительную помощь. Сотрудники «Ниточки» отсортировали более 200 тонн одежды, переработали более 60 тонн вторсырья. Суть проекта - уменьшать количество текстильного мусора на свалках, давая старой одежде вторую жизнь.
Также стал героем проекта «Соцсеть добрых дел» тренер по легкой атлетике Евгений Дашиев. У него есть собственная методика обучения, которая показывает хорошие результаты. Многие его воспитанники побеждают на всероссийских соревнованиях, а некоторых забирают к себе известные спортивные клубы.
Проект реализуется при грантовой поддержке министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.
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