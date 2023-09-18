Общество 18.09.2023 в 11:17

В Бурятии энергетики заволокитили обращение ветерана войны

Дом женщины два года не подключали к электросетям
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии энергетики заволокитили обращение ветерана войны
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. Женщина пожаловалась на бездействие энергетиков.

«Ветеран получила земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» на территории Тарбагатайского района. В сентябре 2021 года она заключила с энергоснабжающей организацией договор технологического присоединения к электросятям жилого дома, расположенного на участке. Однако в предусмотренный договором срок сетевая организация свои обязательства не выполнила», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В связи с этим прокурор района подал иск к ПАО «Россети Сибирь». Он потребовал от энергетиков подключить жилой дом к электросетям. Тарбагатайский райсуд иск прокурора удовлетворил. В настоящее время дом ветерана подключен к электроэнергии.

Фото: «Номер один»
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