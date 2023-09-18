В Бурятии энергетики заволокитили обращение ветерана войны

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны. Женщина пожаловалась на бездействие энергетиков.«Ветеран получила земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» на территории Тарбагатайского района. В сентябре 2021 года она заключила с энергоснабжающей организацией договор технологического присоединения к электросятям жилого дома, расположенного на участке. Однако в предусмотренный договором срок сетевая организация свои обязательства не выполнила», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В связи с этим прокурор района подал иск к ПАО «Россети Сибирь». Он потребовал от энергетиков подключить жилой дом к электросетям. Тарбагатайский райсуд иск прокурора удовлетворил. В настоящее время дом ветерана подключен к электроэнергии.Фото: «Номер один»