В Улан-Удэ стартует месячник чистоты

Власти Улан-Удэ объявили о старте месячника чистоты. Он продлится c 23 сентября по 21 октября. В этот же день, 21 октября, пройдет общегородской субботник.В этот период организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери.Кроме того, будут приведены в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очищены от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам. Также рекомендуется предусмотреть посадку деревьев и кустарников.Своевременный вывоз мусора после экологических акций и субботника обеспечит Комбинат по благоустройству.«Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям. Управление административного контроля Комитета городского хозяйства на период месячника усилит контроль за организациями всех форм собственности по уборке территорий», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ