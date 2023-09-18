Общество 18.09.2023 в 16:53

В Улан-Удэ стартует месячник чистоты

Он завершится 21 октября общегородским субботником
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартует месячник чистоты
Власти Улан-Удэ объявили о старте месячника чистоты. Он продлится c 23 сентября по 21 октября. В этот же день, 21 октября, пройдет общегородской субботник.

В этот период организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери.

Кроме того, будут приведены в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очищены от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам. Также рекомендуется предусмотреть посадку деревьев и кустарников.

Своевременный вывоз мусора после экологических акций и субботника обеспечит Комбинат по благоустройству.

«Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям. Управление административного контроля Комитета городского хозяйства на период месячника усилит контроль за организациями всех форм собственности по уборке территорий», - сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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