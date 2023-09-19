В Бурятии повысят прожиточный минимум

В Бурятии с 1 января 2024 года на 6,1% увеличится величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.«Прожиточный минимум на душу населения увеличится с 15 669 до 16 627 рублей. Для трудоспособного населения - с 17 079 до 18 123 рублей. Для пенсионеров - с 13 475 до 14 299 рублей. Для детей – с 16 006 до 16 854 рублей», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Напомним, показатель величины прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличен на 3,2%. По республике он выше среднего по России. Так, величина прожиточного минимума по РФ установлена в пределах: на душу населения – 14375 рублей, для трудоспособных граждан - 15669 рублей, для пенсионеров – 12363 рубля, для детей - 13944 рубля.«Прожиточный минимум выполняет функции социального норматива, учитываемого при оценке уровня жизни и бедности населения, установлении государственных гарантий в области доходов, разработке и реализации республиканских социальных программ, других установленных законодательством целей. Граждане, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, будут иметь право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным и республиканским законодательством», - пояснили в пресс-службе правительства РБ.Фото: «Номер один»