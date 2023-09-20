Общество 20.09.2023 в 06:00

Жители Бурятии стали внезапно болеть

Несмотря на теплую погоду, в республике неожиданно началась вспышка ОРВИ
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии стали внезапно болеть
На прошлой неделе в республике сразу несколько тысяч детей и взрослых заболели острыми респираторными заболеваниями, что поставило в тупик врачей. Ведь обычно подобные ОРВИ начинались не ранее ноября. Что случилось со «взбесившимися» вирусами? Не скрывается ли за этим новая эпидемия COVID-19?
 
- В Бурятии с 11 по 17 сентября зарегистрировано 6825 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 72,1 на 10 тыс. населения, что почти на 70% выше в сравнении с предыдущей неделей, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ.- Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп, аденовирусы).

В ведомстве напомнили, что в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Привито более 84 тыс. человек, что составляет 8,7% от численности населения республики.

- Рост заболеваемости характерен для данного периода в связи с формированием организованных коллективов после летних каникул и периода отпусков, - отметили в Роспотребнадзоре.

 Между тем нынешняя вспышка ОРВИ началась как-то подозрительно быстро.

- В прошлые годы в республике подъем ОРВИ обычно начинался с наступлением холодов - в конце октября-начале ноября, с выходом на максимумы к декабрю-январю, - говорит врач, кандидат медицинских наук Инга Номоева. – В этот раз никто не может понять, почему все так ускоренно началось.

Не исключено, что смещение начала осенних вирусных вспышек может быть связано с изменением климата и повышенной влажностью воздуха этим летом и осенью в связи с обильными осадками. Также, возможно, на заболеваемость повлияло и многомесячное отсутствие в Улан-Удэ горячей воды и постковидное ослабление иммунитета населения. А может быть, и сам ковид далеко не закончился в республике?

По словам Инги Номоевой, под картиной ОРВИ могут скрываться мутированные штаммы коронавируса. Но поскольку массовые тестирования на COVID-19 ушли в прошлое (тесты проводятся сейчас в основном в стационарах), то точной картины никто не знает. Между тем в тех регионах, где идет активное тестирование, столкнулись с новой вспышкой COVID-19.

Так, по данным Роспотребнадзора, в Алтайском крае после увеличения числа заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на карантин закрыли шесть школ. Частично закрыты 328 классов в 49 школах, в том числе и в Барнауле.

В Татарстане несколько недель подряд наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. С 4 по 10 сентября в больницы попали 60 человек с коронавирусом, что в 1,42 раза больше, чем за предыдущие семь дней. В республике введен масочный режим в ряде медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, в здании российского правительства в Москве вернулись к ношению масок и ряду других ограничений. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в пресс-службе кабмина.

Добавим, что новый вариант коронавируса «пирола» с дополнительными мутациями является более заразным, чем его предшественники, включая «омикрон». Об этом на днях сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: «Номер один»
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