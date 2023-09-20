Общество 20.09.2023 в 10:00

НЛО зачастили…

Инопланетяне явно что-то задумали
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Текст: Номер Один
НЛО зачастили…
Слишком уж часто они попадают в поле зрения жителей Бурятии. Хотя есть версия, что они к нам с миром – просто хотят кое-что отпраздновать. Давайте разбираться. 

Неожиданное сообщение пришло не от абы кого, а от главы религиозной организации – «Буддийской традиционной сангхи России» Дамбы Аюшеева. Он рассказал примерно следующее:

«Надежный человек сообщил, что он сегодня утром видел продолговатый ангар размером с трехэтажный дом над аршаном Хамба ламы Дармаева на Тапхаре. Изнутри   этого ангара исходили красные линии лучей. Налицо посещение НЛО. Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамба ламы Этигэлова».

Пока оставим это без комментариев и перейдем в следующему сообщению, появившемуся в Сети в тот же день: жительница Селенгинского района утверждала, что вечером вышла на улицу и увидела в небе мерцающий белый шар, который сняла на видео.

«Висел долго, периодически менял форму», - написала она.

Что именно забыли здесь инопланетяне – неизвестно. Как и то, что в действительности ли они являются буддистами и прилетели ради праздника. Но ясно одно: с летающими тарелками и ангарами лучше быть поосторожнее.

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