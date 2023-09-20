Жительница Бурятии взыскала ущерб за ДТП с коровой

Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за автомобиль, поврежденный в ДТП с коровой. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Улан-Удэ, когда было уже темно.Как рассказали в УФССП по РБ, женщина за рулем была ослеплена фарами встречного автомобиля и не заметила стоявшую на проезжей части корову. Не успев затормозить, она сбила животное. Корова, находившаяся на дороге без надзора и пастуха, погибла на месте, а машине от удара получила повреждения. Суд, куда обратилась женщина, частично удовлетворил её иск и постановил взыскать с хозяина коровы 283 тысячи рублей.«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения решения суда. Треть суммы долга была взыскана с его зарплаты должника. Не дожидаясь мер принудительного исполнения, оставшуюся часть долга владелец животного уплатил самостоятельно», - рассказали в УФССП по РБ.Фото: «Номер один»