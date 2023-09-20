Общество 20.09.2023 в 09:10

Жительница Бурятии взыскала ущерб за ДТП с коровой

Животное находилось на дороге без надзора
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии взыскала ущерб за ДТП с коровой
Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за автомобиль, поврежденный в ДТП с коровой. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Улан-Удэ, когда было уже темно.
 
Как рассказали в УФССП по РБ, женщина за рулем была ослеплена фарами встречного автомобиля и не заметила стоявшую на проезжей части корову. Не успев затормозить, она сбила животное. Корова, находившаяся на дороге без надзора и пастуха, погибла на месте, а машине от удара получила повреждения. Суд, куда обратилась женщина,  частично удовлетворил её иск и постановил взыскать с хозяина коровы 283 тысячи рублей.
 
«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав разъяснил должнику последствия уклонения от исполнения решения суда. Треть суммы долга была взыскана с его зарплаты должника. Не дожидаясь мер принудительного исполнения, оставшуюся часть долга владелец животного уплатил самостоятельно», - рассказали в УФССП по РБ.

Фото: «Номер один»
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