Общество 20.09.2023 в 10:02

В Улан-Удэ уходящую под землю многоэтажку привели в порядок после визита прокуратуры

Напомним, речь идет о доме №7 по улице Столичная
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ уходящую под землю многоэтажку привели в порядок после визита прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по сообщению в телеграм-канале «Народный фронт Республики Бурятия» «В Улан-Удэ многоквартирный дом уходит под землю».

В Улан-Удэ жители многоэтажки боятся обрушения дома
03.08.2023 в 13:56
Как сообщал «Номер один», под основанием дома №7 по улице Столичная образовался огромный провал, размером примерно в 2 этажа – это около пяти метров высотой. Жители боялись обрушения и обратились с просьбой о помощи к активистам ОНФ.

Прокуратура установила, что ситуация возникла из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома управляющей компанией, осуществляющей его обслуживание. По периметру здания произошло повреждение отмостки, образовались провалы грунта под водосточными трубами.

«В связи с этим прокурор района руководителю управляющей организации внес представление, по итогам рассмотрения которого проведены восстановительные работы»,

 - сообщили в ведомстве.


Фото: Номер один

Теги
ОНФ прокуратура многоэтажка

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