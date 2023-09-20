Общество 20.09.2023 в 10:02
В Улан-Удэ уходящую под землю многоэтажку привели в порядок после визита прокуратуры
Напомним, речь идет о доме №7 по улице Столичная
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по сообщению в телеграм-канале «Народный фронт Республики Бурятия» «В Улан-Удэ многоквартирный дом уходит под землю».
Как сообщал «Номер один», под основанием дома №7 по улице Столичная образовался огромный провал, размером примерно в 2 этажа – это около пяти метров высотой. Жители боялись обрушения и обратились с просьбой о помощи к активистам ОНФ.
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Прокуратура установила, что ситуация возникла из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома управляющей компанией, осуществляющей его обслуживание. По периметру здания произошло повреждение отмостки, образовались провалы грунта под водосточными трубами.
«В связи с этим прокурор района руководителю управляющей организации внес представление, по итогам рассмотрения которого проведены восстановительные работы»,
- сообщили в ведомстве.
Фото: Номер один
ТегиОНФ прокуратура многоэтажка