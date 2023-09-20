В Улан-Удэ уходящую под землю многоэтажку привели в порядок после визита прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по сообщению в телеграм-канале «Народный фронт Республики Бурятия» «В Улан-Удэ многоквартирный дом уходит под землю».

Как сообщал «Номер один», под основанием дома №7 по улице Столичная образовался огромный провал, размером примерно в 2 этажа – это около пяти метров высотой. Жители боялись обрушения и обратились с просьбой о помощи к активистам ОНФ.

Прокуратура установила, что ситуация возникла из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома управляющей компанией, осуществляющей его обслуживание. По периметру здания произошло повреждение отмостки, образовались провалы грунта под водосточными трубами.