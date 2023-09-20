Общество 20.09.2023 в 10:26

В Улан-Удэ врачи выходили новорожденную девочку весом 540 грамм

Малышка полгода провела в стенах перинатального центра
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ врачи выходили новорожденную девочку весом 540 грамм
Врачам Республиканского перинатального центра удалось выходить новорожденную девочку весом всего 540 грамм, сообщили в Минздраве Бурятии.

«Малышка родилась на сроке 23 недели и 3 дня и находилась на лечении в стационаре полгода. 3 месяца она получала лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, дальнейшее выхаживание продолжила в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Мы рады поделиться результатами этого колоссального труда врачей в этот особый день для нашей маленькой пациентки — в день долгожданной выписки домой», - рассказали в Минздраве.

Как отметили в министерстве, ежегодно в республиканском перинатальном центре около 10% детей рождаются недоношенными. В это число входят младенцы, рожденные от 22 до 37 недель беременности весом от 500 грамм.

Фото: Минздрав Бурятии
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