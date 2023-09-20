В Улан-Удэ обросшую колтунами «овечку Долли» преобразили в милую собаку
До неузнаваемости преобразилась собачка, которую несколько дней назад спасли волонтеры фонда «Собака счастья».
Фонд выразил отдельную благодарность студии груминга – специалисты потратили 3 часа и взяли за работу символическую сумму.
«Маленькая хрупкая девочка (да! Наконец-то мы узнали пол!) под килограммами шерсти, колтунов, грязи, вся кожа которой была усыпана мелкими травмами от веток, заноз в коже. Но сейчас она свободна от этой тяжести! Знаете, более счастливой собаки, которая скакала и прыгала от счастья после посещения грумера, вы наверное не увидите. Радостно виляя хвостиком, она облизывала руки наших волонтеров и персонала груминг салона. Мы назвали ее Тефа, ведь именно мастера из студии груминга Tefa преобразили нашу красотку!»
- рассказали в «Собаке счастья».
«Ну, а Тефа, довольная и счастливая уже в поисках дома или теплой передержки! Она совершенно ручная, компактного размера, прекрасно себя ведет в машине, дружит с поводком и вообще очень ласковая и нежная!»
- обращаются к жителям.
Телефон для связи: 89676200998
Фонд «Собака счастья»