В Улан-Удэ обросшую колтунами «овечку Долли» преобразили в милую собаку

До неузнаваемости преобразилась собачка, которую несколько дней назад спасли волонтеры фонда «Собака счастья».

Напомним, активисты несколько недель пытались забрать с улицы собаку, сильно обросшую колтунами шерсти. Животное постоянно сбегало. По итогу, удалось спасти беднягу – помогли неравнодушные жители, которые поймали питомца и увезли волонтерам. У собаки из-за обилия шерсти не могли даже определить пол. Выяснилось, что дворняжка – самка.

«Маленькая хрупкая девочка (да! Наконец-то мы узнали пол!) под килограммами шерсти, колтунов, грязи, вся кожа которой была усыпана мелкими травмами от веток, заноз в коже. Но сейчас она свободна от этой тяжести! Знаете, более счастливой собаки, которая скакала и прыгала от счастья после посещения грумера, вы наверное не увидите. Радостно виляя хвостиком, она облизывала руки наших волонтеров и персонала груминг салона. Мы назвали ее Тефа, ведь именно мастера из студии груминга Tefa преобразили нашу красотку!»

- рассказали в «Собаке счастья».



Фонд выразил отдельную благодарность студии груминга – специалисты потратили 3 часа и взяли за работу символическую сумму.



«Ну, а Тефа, довольная и счастливая уже в поисках дома или теплой передержки! Она совершенно ручная, компактного размера, прекрасно себя ведет в машине, дружит с поводком и вообще очень ласковая и нежная!»

- обращаются к жителям.



Телефон для связи: 89676200998





Фонд «Собака счастья»