Дни Минсоцзащиты Бурятии прошли в Курумканском районе

Представители ведомства, муниципальной власти и отдела социальной защиты населения посетили жителей района из числа многодетных семей, участников социального контракта, граждан, находящихся на соцобслуживании, чтобы узнать на местах, как реализуются различные социальные технологии, в том числе в рамках национального проекта «Демография».Первым в программе стало посещение семьи Раднаевых, пенсионеров из с. Элэсун.Сангади Эрдыниевич, как инвалид первой группы, в рамках системы долговременного ухода с марта этого года находится на социальном обслуживании.- С мужем живем вместе 51 год. У нас двое сыновей и два внука с самого начала спецоперации участвуют в боевых действиях. Награждены многими наградами, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». Гордимся ими и молимся за их возвращение. Старшая дочь, конечно, помогает, но в силу занятости не получается посещать нас каждый день, и здесь большим подспорьем стала мне сиделка Лариса Абидуевна. С марта приходит к нам пять дней в неделю на четыре часа. Помогает переодевать мужа, процедуры выполнять необходимые. Этого вполне достаточно, чтобы я все успевала, - поделилась супруга Анна Шагдуровна, заслуженный педагог района, краевед.Курумканский район один из восьми муниципалитетов республики, где в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода нацпроекта «Демография» создана служба сиделок.- Нашему дому-интернату выделили средства, и мы набрали людей в службу по уходу. Направление достаточно новое, и наши сотрудники недавно прошли специальное обучение. Но на этом не останавливаются, изучают видеоматериалы, предоставленные профессиональными тренерами, повышают свою квалификацию и готовятся к следующему обучению уже по медицинскому направлению, - рассказал Валерий Очиров, директор подведомственного Минсоцзащиты Бурятии учреждения, при котором создана служба.Рабочая программа Дней Министерства также включала посещение жителей, получивших государственную социальную помощь по соцконтракту.Многодетная семья Глаголевых стала участником программы весной прошлого года. В семье трое детей, поэтому на столе всегда должны быть молочные продукты. Посовещавшись, решили развивать свое подсобное хозяйство.По словам мамы Жанны Глаголевой, молочные продукты они уже давно не покупают. Все сами делают: и творог, и масло, и даже сыр. Это огромная экономия семейного бюджета.- В этом году мы ждем приплода. Отелятся сразу две коровы. Поголовье увеличивается, поэтому планируем расширять коровник, - говорит многодетная мама.Скучать большой и дружной семье некогда. Глава семейства - умелый печник. Со слов жены, его часто приглашают работать в другие районы, даже в Улан-Удэ. Поэтому заготавливать сено для скота, утеплять коровник отцу помогает средний сын. А первоклассник Миша каждое утро бежит собирать свежие яйца от курочек-несушек, которых семья решила разводитьпродолжая расширять свое хозяйство.Начальник районного отдела соцзащиты населения Лариса Элбенова отметила, что супруги Глаголевы по соцконтракту на развитие личного подсобного хозяйства получили 100 тыс. рублей. Полученные средства они потратили на приобретение двух коров. И вот сейчас уже ощущают результат своего труда. Спустя полтора года поголовье насчитывает шесть голов. Молока, масла, сметаны и творога хватает всей семье, излишки реализуют среди соседей.Ежегодно в Курумканском районе социальный контракт заключают до 40 жителей по всем пяти направлениям. Объем направляемых средств составляет порядка 6 млн рублей.- В ходе рабочей поездки оцениваем эффективность мер социальной поддержки многодетным семьям, тем гражданам, кто получил помощь на основании соцконтракта, семьям участников специальной военной операции. Сегодня увидели яркие примеры того, что данный вид адресной государственной помощи работает. По словам получателей, их доходы выросли и они стремятся к дальнейшей самореализации, - рассказала первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что в этом году социальный контракт уже заключили 1597 жителей республики на сумму порядка 340 млн рублей. Технология набирает обороты, а это значит, что большее количество людей воспользовалось возможностью заняться любимым делом и при этом повысить свои доходы.Фото: Минсоцзащиты Бурятии