Общество 20.09.2023 в 13:58
В Улан-Удэ перечислили ТОП-5 забытых и травмоопасных детских площадок
Все они расположены в Советском районе (видео)
Текст: Евгения Гармаева
Жители Советского района столицы Бурятии просят о помощи. Детские площадки сразу на пяти улицах - Кундо, Керамическая, Воронежская, Берёзовая, Хрустальная - травмоопасны.
Как отмечают общественники, ответственные за площадки лица давно не обращают внимания на детские территории и приводят их в запустение. ОНФ обратился в прокуратуру.
«Ветхое оборудование, бетонные блоки, торчащая проволока в канатах, сломанные тренажёры и разрушенное ограждение. Это далеко не полный список претензий к этим детским игровым зонам. Родители и наши эксперты уверены, что заниматься спортом и играть в таких условиях детям опасно»,
- сообщают активисты бурятского отделения Общероссийского Народного фронта.
«Просим побудить собственников площадок, сделать на них ремонт и обезопасить»,
- сообщают общественники.
Фото: скриншот из видео
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