В Улан-Удэ перечислили ТОП-5 забытых и травмоопасных детских площадок

Жители Советского района столицы Бурятии просят о помощи. Детские площадки сразу на пяти улицах - Кундо, Керамическая, Воронежская, Берёзовая, Хрустальная - травмоопасны.





«Ветхое оборудование, бетонные блоки, торчащая проволока в канатах, сломанные тренажёры и разрушенное ограждение. Это далеко не полный список претензий к этим детским игровым зонам. Родители и наши эксперты уверены, что заниматься спортом и играть в таких условиях детям опасно»,

- сообщают активисты бурятского отделения Общероссийского Народного фронта.



Как отмечают общественники, ответственные за площадки лица давно не обращают внимания на детские территории и приводят их в запустение. ОНФ обратился в прокуратуру.