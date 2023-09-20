Общество 20.09.2023 в 14:33

В Улан-Удэ прошел «коровий» рейд

Владельцев свободно пасущихся животных заставят платить штрафы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прошел «коровий» рейд
Сегодня в Советском районе Улан-Удэ прошел рейд по соблюдению правил выпаса сельскохозяйственных животных. Как сообщили в мэрии, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

- Ранее особи крупного рогатого скота были замечены на общественных территориях. Мы обратились в Управление ветеринарии Бурятии и с помощью идентификационных номеров выявили владельцев. Сегодня в ходе рейда мы выезжали к владельцам по месту жительства и составляли протоколы об административном правонарушении. Отсутствовавшим хозяевам животных оставили требования о явке в районную администрацию, - рассказала главный специалист Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

В мэрии напомнили, что выпас либо нахождение скота вне установленных мест влечет штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 6 тысяч рублей, для юридических лиц - от 4 до 10 тысяч рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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