В Улан-Удэ прошел «коровий» рейд

Сегодня в Советском районе Улан-Удэ прошел рейд по соблюдению правил выпаса сельскохозяйственных животных. Как сообщили в мэрии, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.- Ранее особи крупного рогатого скота были замечены на общественных территориях. Мы обратились в Управление ветеринарии Бурятии и с помощью идентификационных номеров выявили владельцев. Сегодня в ходе рейда мы выезжали к владельцам по месту жительства и составляли протоколы об административном правонарушении. Отсутствовавшим хозяевам животных оставили требования о явке в районную администрацию, - рассказала главный специалист Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.В мэрии напомнили, что выпас либо нахождение скота вне установленных мест влечет штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 6 тысяч рублей, для юридических лиц - от 4 до 10 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ