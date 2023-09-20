Общество 20.09.2023 в 17:53
Жителям Бурятии разрешили свободно посещать леса
Особый противопожарный режим в республике снят
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в связи со снижением пожарной опасности снят особый противопожарный режим. Постановление об этом подписано правительством Бурятии 20 сентября.
«Открыт свободный доступ в лес. Но при нахождении в лесу необходимо продолжать соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, особый противопожарный режим на всей территории Бурятии действовал с 1 мая этого года.
Фото: «Номер один»
«Открыт свободный доступ в лес. Но при нахождении в лесу необходимо продолжать соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Напомним, особый противопожарный режим на всей территории Бурятии действовал с 1 мая этого года.
Фото: «Номер один»
Тегилес