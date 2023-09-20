Жителям Бурятии разрешили свободно посещать леса

В Бурятии в связи со снижением пожарной опасности снят особый противопожарный режим. Постановление об этом подписано правительством Бурятии 20 сентября.«Открыт свободный доступ в лес. Но при нахождении в лесу необходимо продолжать соблюдать правила пожарной безопасности», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Напомним, особый противопожарный режим на всей территории Бурятии действовал с 1 мая этого года.Фото: «Номер один»