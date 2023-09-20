Житель Бурятии хотел обучиться на разработчика, но передумал

Улан-удэнец решил сменить профессию и стать разработчиком. Для этого он записался на курс по удаленному обучению в одну из популярных фирм, занимающихся онлайн-образованием. Стоимость курса составила 93 600 рублей. Курс горожанину не понравился, он решил вернуть деньги, но компания возвращать ничего не собиралась.

Чтобы пройти обучение, мужчина взял кредит.

Из 286 уроков курса горожанин посетил 191 урок, после чего он сделал вывод, что «курс не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству соответствующих образовательных услуг». Истец обратился к компании с требованием возмещения уплаченных за обучение денег, однако фирма ему отказала.

Тогда горожанин обратился в Октябрьский районный суд с иском к компании. В иске он просил взыскать с фирмы в его пользу стоимость обучения в размере 93 600 руб, неустойку в размере 28 079 руб., компенсацию морального вреда 10 000 руб., штраф и судебные расходы 7641 руб.

Суд пришёл к выводу, что поскольку истец фактически получил услуги в виде предоставленных 191 уроков, то ему подлежали возврату деньги только за 95 не прослушанных уроков, а не всей стоимости договора в целом.

Суд постановил исковые требования горожанина удовлетворить частично и взыскать фирмы в пользу гражданина 52 825 руб., в том числе: 32 217 руб. - за неоказанную услугу, штраф -17 608 руб., компенсацию морального вреда – 3 000 руб.





Фото: "Номер один"