Общество 21.09.2023 в 09:19
Проектировщики показали, как будет выглядеть новая «инфекционка» в Улан-Удэ
Фасады корпусов украсят орнаменты в национальном стиле
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии разрабатывают проект на строительство новой инфекционной больницы на 150 коек. Завершить работу компания ООО «Строй-Эксперт» должна уже к концу этого года. Накануне власти республики утвердили архитектурные решения будущего здания.
«Разработка проекта идет в графике. Накануне были утверждены цветовые решения фасадов будущих зданий. Они будут окрашены в белые, серые и коричневые цвета. Также на фасадах будут нанесены орнаменты в национальном стиле. Сейчас проектировщики более детально прорабатывают проект, то есть, каким здание будет внутри, какие будут палаты и их наполнение», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Проектные работы сопровождают специалисты Управления капитального строительства Бурятии.
Стоимость строительства объекта будет известна после утверждения проектной документации.
Напомним, нынешнее здание инфекционной больницы построено в 40-е годы прошлого века. Здание износилось уже более чем на 70%. Оно давно не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Там не хватает палат и отдельных боксов.
Фото: Управления капитального строительства
На месте старого здания планируют построить новый 4-х этажный лечебный корпус, административно-хозяйственный корпус, а также отдельно стоящие вспомогательные здания - пункт дезинфекции автотранспорта, центральный кислородный пункт, контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения и комплексная трансформаторная подстанция.
«Разработка проекта идет в графике. Накануне были утверждены цветовые решения фасадов будущих зданий. Они будут окрашены в белые, серые и коричневые цвета. Также на фасадах будут нанесены орнаменты в национальном стиле. Сейчас проектировщики более детально прорабатывают проект, то есть, каким здание будет внутри, какие будут палаты и их наполнение», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Проектные работы сопровождают специалисты Управления капитального строительства Бурятии.
«Сначала планируется построить корпус на 150 коек, где разместят приёмный покой, лаборатории, отделения диагностики, восстановительного лечения, реанимации и интенсивной терапии, острых респираторных и кишечных инфекций, общехирургическая операционная, стационар для детей и взрослых. После планируется окончательно снести старое здание и на его месте построить еще один корпус на 100 мест», - рассказал начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов.
Стоимость строительства объекта будет известна после утверждения проектной документации.
Напомним, нынешнее здание инфекционной больницы построено в 40-е годы прошлого века. Здание износилось уже более чем на 70%. Оно давно не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Там не хватает палат и отдельных боксов.
Фото: Управления капитального строительства
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