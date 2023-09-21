Проектировщики показали, как будет выглядеть новая «инфекционка» в Улан-Удэ

На месте старого здания планируют построить новый 4-х этажный лечебный корпус, административно-хозяйственный корпус, а также отдельно стоящие вспомогательные здания - пункт дезинфекции автотранспорта, центральный кислородный пункт, контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения и комплексная трансформаторная подстанция.







«Сначала планируется построить корпус на 150 коек, где разместят приёмный покой, лаборатории, отделения диагностики, восстановительного лечения, реанимации и интенсивной терапии, острых респираторных и кишечных инфекций, общехирургическая операционная, стационар для детей и взрослых. После планируется окончательно снести старое здание и на его месте построить еще один корпус на 100 мест», - рассказал начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов.







В столице Бурятии разрабатывают проект на строительство новой инфекционной больницы на 150 коек. Завершить работу компания ООО «Строй-Эксперт» должна уже к концу этого года. Накануне власти республики утвердили архитектурные решения будущего здания.«Разработка проекта идет в графике. Накануне были утверждены цветовые решения фасадов будущих зданий. Они будут окрашены в белые, серые и коричневые цвета. Также на фасадах будут нанесены орнаменты в национальном стиле. Сейчас проектировщики более детально прорабатывают проект, то есть, каким здание будет внутри, какие будут палаты и их наполнение», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Проектные работы сопровождают специалисты Управления капитального строительства Бурятии.Стоимость строительства объекта будет известна после утверждения проектной документации.Напомним, нынешнее здание инфекционной больницы построено в 40-е годы прошлого века. Здание износилось уже более чем на 70%. Оно давно не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Там не хватает палат и отдельных боксов.Фото: Управления капитального строительства