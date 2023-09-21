В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на проспекте 50-летия Октября

- Перенос пешеходного перехода упростит проезд для ряда автомобилистов. Когда будет загораться красный свет, поток машин будет останавливаться, и те машины, которые хотят повернуть с «Бурятэнерго» на Чертенкова, смогут выезжать без каких-либо неудобств, - рассказал главный инженер подрядной организации ООО «Байкалагропром» Тумэн Гырылов.





По результатам моделирования выяснилось, что при переносе регулируемого пешеходного перехода задержки автомобилей, проезжающих через перекресток, снижаются. Суммарная экономия времени составляет более 1,8 автомобиле-часа всех пользователей за час пик, сообщили в Комитете по транспорту.





В Улан-Удэ для увеличения пропускной способности дороги пешеходный переход со светофором на остановке «Бурятэнерго» перенесли выше перекрестка с улицей Чертенкова. Работы провели в рамках ремонта дороги по проспекту 50-летия Октября по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Также в рамках ремонта дорожники обустраивают третью выделенную полосу движения за счет смещения разделительного ограждения. По этой полосе будет ездить общественный и специализированный транспорт.- Очень надеюсь, что будет так, как говорят эксперты - разгрузим постоянные пробки на этом участке. В прошлом году мы изменили схему движения на площади Комсомольской, выставили блоки. И это «выстрелило», работает – люди поняли, что так, действительно, комфортно. Сейчас мы будем одновременно снимать старый асфальт и заменять временные блоки на делиниаторы, - сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Масштабный ремонт автодороги проходит в два этапа. Первый - будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год.Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы производятся поочередно по половине проезжей части. Вся основная работа ведется в ночное время, чтобы не перекрывать движение. В 2006 году при ремонте всю дорогу закрывали на четыре месяца.Всего этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт 23 участков во всех районах города. С 2017 года в столице Бурятии уже отремонтировано 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80 процентов дорог.Фото: мэрия Улан-Удэ