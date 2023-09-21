В Улан-Удэ трамваи встали на мосту

Сегодня, 21 сентября, трамваи в Улан-Удэ работают с перебоями. Так, с утра было перекрыто движение с остановки «Элеватор» до остановки «Октябрь». Затем в МУП «Управление трамвая» сообщили, что движение восстановлено.Сейчас горожане сообщают, что три трамвая стоят на Удинском мосту. По их словам, случилась поломка в переднем трамвае, пока неизвестно, когда движение восстановят.движение восстановлено.Фото: «Номер один»