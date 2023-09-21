Общество 21.09.2023 в 09:44

В Улан-Удэ трамваи встали на мосту

По словам пассажиров, случилась поломка
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ трамваи встали на мосту
Сегодня, 21 сентября, трамваи в Улан-Удэ работают с перебоями. Так, с утра было перекрыто движение с остановки «Элеватор» до остановки «Октябрь». Затем в МУП «Управление трамвая» сообщили, что движение восстановлено.

Сейчас горожане сообщают, что три трамвая стоят на Удинском мосту. По их словам, случилась поломка в переднем трамвае, пока неизвестно, когда движение восстановят.

Обновлено: движение восстановлено.

Фото: «Номер один»
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трамвай

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