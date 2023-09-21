Общество 21.09.2023 в 10:39
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу
После вмешательства прокуратуры трассу привели в порядок
Текст: Евгения Гармаева
По инициативе прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Комитет городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги.
Установлено, что грунтовое покрытие проезжей части дороги, ведущей к СНТ «Тепловик», имело дефекты в виде гребенки. Уполномоченный орган не принял мер по своевременному устранению помех в движении.
Прокуратура района возбудила административное производство по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Постановлением мирового судьи назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. После этого также было проведено грейдирование участка трассы.
Фото: Номер один