Общество 21.09.2023 в 10:39

В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу

После вмешательства прокуратуры трассу привели в порядок
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу

По инициативе прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Комитет городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги.

Установлено, что грунтовое покрытие проезжей части дороги, ведущей к СНТ «Тепловик», имело дефекты в виде гребенки. Уполномоченный орган не принял мер по своевременному устранению помех в движении.

Прокуратура района возбудила административное производство по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Постановлением мирового судьи назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. После этого также было проведено грейдирование участка трассы.


Фото: Номер один

Теги
кгх штрафы дороги

Все новости

На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо
21.09.2023 в 11:57
В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры
21.09.2023 в 11:53
В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы
21.09.2023 в 11:23
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу
21.09.2023 в 10:39
В Улан-Удэ установлен владелец собаки из стаи, которая напала на ребенка
21.09.2023 в 10:14
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе в Бурятии
21.09.2023 в 09:54
В Улан-Удэ трамваи встали на мосту
21.09.2023 в 09:44
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на проспекте 50-летия Октября
21.09.2023 в 09:38
Проектировщики показали, как будет выглядеть новая «инфекционка» в Улан-Удэ
21.09.2023 в 09:19
Регистрация права собственности на недвижимость
21.09.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо
Местами пройдет мокрый снег
21.09.2023 в 11:57
В Улан-Удэ трамваи встали на мосту
По словам пассажиров, случилась поломка
21.09.2023 в 09:44
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на проспекте 50-летия Октября
Это упростит проезд для ряда автомобилистов
21.09.2023 в 09:38
Проектировщики показали, как будет выглядеть новая «инфекционка» в Улан-Удэ
Фасады корпусов украсят орнаменты в национальном стиле
21.09.2023 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru