В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу

По инициативе прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Комитет городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильной дороги.

Установлено, что грунтовое покрытие проезжей части дороги, ведущей к СНТ «Тепловик», имело дефекты в виде гребенки. Уполномоченный орган не принял мер по своевременному устранению помех в движении.

Прокуратура района возбудила административное производство по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Постановлением мирового судьи назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. После этого также было проведено грейдирование участка трассы.





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