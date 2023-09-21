На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо

В Бурятгидрометцентре предупреждают об ухудшении погоды. В ближайшие дни по республике прольются дожди и грозы, местами – мокрый снег.

Так, 22 сентября по региону преимущественно без осадков. Днем по юго-западу и югу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер переменный, ночью слабый, днем 6-13 м/с. Температура ночью составит +2,+7, местами опустится до -2,-7. Днем воздух прогреется до +17,+22, местами – до +11,+16.

В Улан-Удэ 22 сентября погода без осадков. Ветер переменный, ночью слабый, днем 6/11 м/с. Температура ночью будет +3, +5, а днем - до +19, +21 градуса.

23 сентября по южной половине республики будет облачно. Местами пройдут дожди различной интенсивности, в горах юго-запада пройдет мокрый снег. По северной половине преимущественно без осадков, в утренние часы местами туманы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +4,+9, местами -1,-6. Днем потеплеет до +11,+16, местами – до +21.

24 сентября будет облачно с прояснением. На большей части территории прольются небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +4,+9, местами до -3. Днем столбики термометра поднимутся до +10,+16 градусов.





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