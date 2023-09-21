Общество 21.09.2023 в 12:20
Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей
Оказалось, что электросчетчик горожанину установили с нарушениями
Текст: Андрей Константинов
В Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ поступило заявление от горожанина, который пожаловался на электросчетчик, установленный с нарушениями. По данному факту ведомство провело внеплановую документарную проверку в отношении АО «Читаэнергосбыт».
В ходе проверки нарушения подтвердились. Выяснилось, что монтаж электросчётчика произвели без присутствия собственника жилья. Кроме того, собственника не уведомили надлежащим образом о вводе прибора учета в эксплуатацию.
Управление выдало «Читаэнергосбыту» предписание с требованием сделать горожанину перерасчет платы за электроэнергию исходя из установленных нормативов. В итоге сумма перерасчета составила более 532 тысяч рублей в сторону уменьшения.
Фото: мэрия Улан-Удэ
В ходе проверки нарушения подтвердились. Выяснилось, что монтаж электросчётчика произвели без присутствия собственника жилья. Кроме того, собственника не уведомили надлежащим образом о вводе прибора учета в эксплуатацию.
«Данный прибор учёта нельзя признать расчётным, а показания применять для определения объёма потребления энергии. Порядок оплаты электроэнергии будет производиться с учётом объёма коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления», - сообщили в Жилищной инспекции.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиперерасчет