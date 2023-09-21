Общество 21.09.2023 в 12:20

Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей

Оказалось, что электросчетчик горожанину установили с нарушениями
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей
В Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ поступило заявление от горожанина, который пожаловался на электросчетчик, установленный с нарушениями. По данному факту ведомство провело внеплановую документарную проверку в отношении АО «Читаэнергосбыт».

В ходе проверки нарушения подтвердились. Выяснилось, что монтаж электросчётчика произвели без присутствия собственника жилья. Кроме того, собственника не уведомили надлежащим образом о вводе прибора учета в эксплуатацию.

«Данный прибор учёта нельзя признать расчётным, а показания применять для определения объёма потребления энергии. Порядок оплаты электроэнергии будет производиться с учётом объёма коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления», - сообщили в Жилищной инспекции.

Управление выдало «Читаэнергосбыту» предписание с требованием сделать горожанину перерасчет платы за электроэнергию исходя из установленных нормативов. В итоге сумма перерасчета составила более 532 тысяч рублей в сторону уменьшения.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
перерасчет

Все новости

В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка
21.09.2023 в 13:02
Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей
21.09.2023 в 12:20
На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо
21.09.2023 в 11:57
В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры
21.09.2023 в 11:53
В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы
21.09.2023 в 11:23
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу
21.09.2023 в 10:39
В Улан-Удэ установлен владелец собаки из стаи, которая напала на ребенка
21.09.2023 в 10:14
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе в Бурятии
21.09.2023 в 09:54
В Улан-Удэ трамваи встали на мосту
21.09.2023 в 09:44
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на проспекте 50-летия Октября
21.09.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо
Местами пройдет мокрый снег
21.09.2023 в 11:57
В Улан-Удэ Комитет городского хозяйства оштрафовали за плохую дорогу
После вмешательства прокуратуры трассу привели в порядок
21.09.2023 в 10:39
В Улан-Удэ трамваи встали на мосту
По словам пассажиров, случилась поломка
21.09.2023 в 09:44
В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на проспекте 50-летия Октября
Это упростит проезд для ряда автомобилистов
21.09.2023 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru