Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей

«Данный прибор учёта нельзя признать расчётным, а показания применять для определения объёма потребления энергии. Порядок оплаты электроэнергии будет производиться с учётом объёма коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления», - сообщили в Жилищной инспекции.





В Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ поступило заявление от горожанина, который пожаловался на электросчетчик, установленный с нарушениями. По данному факту ведомство провело внеплановую документарную проверку в отношении АО «Читаэнергосбыт».В ходе проверки нарушения подтвердились. Выяснилось, что монтаж электросчётчика произвели без присутствия собственника жилья. Кроме того, собственника не уведомили надлежащим образом о вводе прибора учета в эксплуатацию.Управление выдало «Читаэнергосбыту» предписание с требованием сделать горожанину перерасчет платы за электроэнергию исходя из установленных нормативов. В итоге сумма перерасчета составила более 532 тысяч рублей в сторону уменьшения.Фото: мэрия Улан-Удэ