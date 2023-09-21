Общество 21.09.2023 в 14:11

Федеральные дорожники приступили к укладке новых слоев износа в пригороде Улан-Удэ

Работы продлятся до конца октября
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Текст: Андрей Константинов
Федеральные дорожники приступили к укладке новых слоев износа в пригороде Улан-Удэ
Федеральные дорожники приступили к укладке новых слоев износа на территории городской агломерации. Речь идет об участках федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» c 449-го по 458-й км (п. Тулунжа, с. Сужа) и с 441-го по 442-й км (с. Сотниково).

«В ходе работ специалисты фрезеруют старый верхний слой дорожной одежды и устроят новое покрытие из асфальтобетона. Эта технология позволит восстановить технические характеристики дорожного покрытия, а также защитить нижележащие слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. После завершения основных работ дорожники укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, а также нанесут горизонтальную разметку», - рассказали в ФКУ Упрдор «Юдный Байкал».

Благодаря рациональному распределению потенциала подрядной организации и выстроенной системе контроля ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца октября этого года.

Как отметили в учреждении, всего в этом году федеральные дорожники приведут в нормативное состояние 16 участков общей протяжённостью 45 км. Они проходят в границах Прибайкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов Бурятии.

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит автомобилистов отнестись с пониманием к временным ограничениям и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: ФКУ Упрдор «Юдный Байкал»
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