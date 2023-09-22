Общество 22.09.2023 в 11:11

9 тысяч сеянцев сосны высадили федеральные дорожники в Бурятии

Деревья посадили на местах прошлогодних пожаров
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Текст: Андрей Константинов
9 тысяч сеянцев сосны высадили федеральные дорожники в Бурятии
Коллектив Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» провел традиционную акцию по посадке леса. Трехлетние сеянцы сосны высадили на территории Заудинского лесничества в Тарбагатайском районе Бурятии.

«Мероприятие традиционно проходит благодаря активному содействию Республиканского агентства лесного хозяйства, деятельность которого направлена на охрану и защиту лесного фонда Бурятии. Перед посадкой сотрудники лесхоза провели инструктаж. Лесники объяснили, как правильно посадить растение, чтобы оно прижилось. За несколько часов каждый сотрудник Управления высадил более пятисот сеянцев сосны обыкновенной», - рассказали в «Южном Байкале».

Как отметили в учреждении, высадки прошли на местах прошлогодних пожаров, что впоследствии приведет к дальнейшему восстановлению лесного фонда республики.

«Акция по посадке леса имеет особое значение для сотрудников Управления и проводится несколько лет подряд. Ранее федеральными дорожниками было высажено более 23 тысяч сосен на территориях Заудинского и Селенгинского лесничеств», - сообщили в «Южном Байкале».

Фото: «Южный Байкал»
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