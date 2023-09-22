Общество 22.09.2023 в 11:40

В Бурятии 10-летняя девочка попросила не возвращать ее горе-матери

«В пьяном угаре могла уйти из дома»: женщину лишили родительских прав, но она даже не явилась на суд
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 10-летняя девочка попросила не возвращать ее горе-матери

11 сентября в Баунтовском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску органа опеки и попечительства района к местной жительнице о лишении ее родительских прав в отношении 10-летней дочки.

«32-летняя женщина вела разгульный образ жизни, не работала, злоупотребляла алкоголем, и наличие маленькой дочки ее совсем не останавливало. В пьяном угаре Р. могла уйти из дома, оставить ребенка одного, и совершенно не заботилась, здорова ли дочь, сыта ли, в тепле ли. В доме отсутствовали элементарные условия для проживания ребенка, было грязно, косметический ремонт давно не проводился, не было необходимой мебели, в доме было холодно, дров, как и продуктов питания тоже не было. Что уж говорить об игрушках или книжках», 

  - рассказали в пресс-службе ведомства.
Периодически сельчанка допивалась до отравления, попадала в больницу. В 2021 году местные власти признали семью находящейся в социально тяжелом положении. Семье оказывали помощь – покупали одежду девочке, обувь, канцелярские принадлежности. Мать трудоустроили, но она не проработала и двух недель. После этого ребенка забрали у женщины и направили в реабилитационный центр. Мамашу не остановило от запоя и это. По итогу, в 2022 году жительницу ограничили в родительских правах, обязали платить алименты.

«Но и эта мера не возымела должное, для горе-мамаши алкоголь был дороже собственного ребенка. Алименты она, естественно, не платила и накопила задолженность более 135 тысяч рублей»,

 - сообщает суд.
 Опеку над ребенком оформила тетя девочки. У нее школьница чаще всего и находилась, когда мать пила. Именно в семье тети девочка всегда чувствовала домашний уют, тепло и ласку родных людей, там она стала и спокойнее, и учиться стала лучше.

«Девочка в судебном заседании пояснила, что не хочет возвращаться к матери, у тети ей гораздо лучше. За прошедший год с ней она встречалась всего 1 раз - на Новый год, после этого женщина к ней не приходила. Недавно на улице видела свою маму, но мама ее не узнала», 

- пишут шокирующие подробности.
 В судебном заседании опекун поддержала иск органа опеки и пояснила, что не препятствует общению ответчицы с дочерью, но женщина и не навещает ребенка. Она не интересуется ее здоровьем и жизнью, продолжает пить.

 Известно, что лишение родительских прав – это самая крайняя мера. Печален тот факт, что женщина даже не явилась на заседание суда. Пока решение госоргана еще не вступило в законную силу.


Фото: pixabay.com

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